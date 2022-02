«Ci vuole una svolta nel ciclo dei rifiuti, il caso Sesa lo dimostra»

«Auspichiamo che l?indagine apra finalmente questo vaso di pandora e costringa anche gli amministratori del nostro territorio a dare una svolta alla gestione del ciclo di rifiuti, interrompendo la collusione tra affari e politica, mettendo al primo posto l?aspetto ambientale e la salute dei nostri cittadini», sono le parole Francesco Miazzi, del Comitato Lasciateci Respirare.

Ambiente

«Da quanto emerge dalla stampa si tratta di un?indagine molto articolata e complessa, portata avanti dal Noe di Udine, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste. Le contestazioni mosse agli indagati, ricalcano in modo abbastanza preciso tantissime delle contestazioni che le associazioni ambientaliste hanno sollevato in questi anni sia nei confronti di SESA che dei Cementifici di Fanna e Monselice, ora di proprietà del gruppo Buzzi Unicem».

Rifiuti

«Enormi quantità di umido proveniente da ogni parte del paese e trattate negli impianti SESA di Este diventavano compost sversato nelle campagne della bassa padovana, del polesine e del veneziano. Abbiamo più volte evidenziato dubbi sui tempi di lavorazione, sulla qualità e sulle quantità che venivano sepolte nei terreni agricoli. Nonostante esposti e denunce, qui non si è mai mosso nulla e gli organi di controllo non si sono certamente dimostrati all?altezza del loro compito. Ora attendiamo di poter vedere la documentazione raccolta dagli inquirenti per capire le contestazioni mosse ai cementieri per quanto concerne il CSS, ossia la sua qualità e la sua destinazione. L?aspetto ci interessa direttamente, vista l?estrema attualità dello scontro in atto tra il gruppo Buzzi Unicem e il nostro territorio. In ogni caso stanno emergendo in tutta evidenza il ruolo della galassia societaria di Angelo Mandato (socio privato di SESA), le strette relazioni con i cementieri, il profondo intreccio con la politica ad ogni livello».