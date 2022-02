Miatello (Cia): «Nessuno tocchi le bollette dei pensionati con la minima». A Padova sono oltre 30mila

Nessun aumento dell’energia elettrica per i pensionati che beneficiano di un assegno fino a 1.000 euro al mese. Oltre all’abbattimento dei costi fissi e dell’Iva in bolletta per coloro che “beneficiano” della minima, cioè 524 euro al mese. E' la proposta che Anp Cia Padova considera immediatamente più praticabile. Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea elettiva della stessa associazione, che difende 15mila pensionati padovani: è stato eletto presidente, all’unanimità, Carlo Miatello, 63 anni, di San Giorgio in Bosco.

Miatello

«Stiamo attraversando una congiuntura drammatica – ha sottolineato il nuovo presidente Miatello – e ancora una volta i più colpiti sono i pensionati, che stanno vedendo pure diminuire il loro potere d’acquisto a motivo dei rincari generalizzati. Basta fare un giro al supermercato per realizzare che i prodotti hanno subito degli aumenti anche del 30% in pochi mesi. Rischiamo una crisi sociale irreversibile». Stando agli ultimi dati diramati dall’Inps, sono 18mila i pensionati padovani che ricevono la minima; 29mila, invece, quelli che sono retribuiti fino a 773 euro al mese.

Sanità

La sanità rientra fra gli altri temi caldi: «Nell’ambito del Pnrr ci sono delle risorse specifiche per l’avvio delle case di comunità nei nostri Comuni - ha puntualizzato Miatello durante l’assemblea - .Si tratta dell’assistenza medica del futuro, con presìdi territoriali sempre più vicini ai cittadini. È finalizzata a sgravare gli ospedali e, in particolare, i pronto soccorso». Tuttavia, come ha osservato, non tutti i sindaci sono al corrente di questa opportunità: «E' il motivo per cui ci proponiamo di essere sempre di più un pungolo, con istanze costruttive, nei confronti delle Istituzioni”. “Occorre infine procedere speditamente con il recupero delle visite specialistiche che non sono state effettuate nel periodo clou della pandemia. Infine, è necessario riattivare gli screening: la parola chiave dev’essere prevenzione».