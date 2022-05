Cosa portiamo in tavola? Ciclo di incontri di Confartigianato alla scoperta del mondo alimentare

Quale cibo acquistiamo? Che cosa contiene? Sappiamo leggere le etichette degli alimenti? A queste domande Confartigianato Imprese Padova cercherà di dare una risposta, grazie ad un ciclo di incontri di approfondimento, realizzati con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme e il contributo di Ebav.

Gli incontri

Il primo appuntamento si terrà lunedì 9 maggio alle 18 al Rustico di Villa Draghi, a Montegrotto Terme. Si parlerà, insieme alla nutrizionista Stefania Germano, della provenienza dei cibi che consumiamo. «Uno stile di vita sano inizia a tavola – spiega Paolo Bertelli, presidente degli alimentaristi di Confartigianato Imprese Padova - Per questo, da sempre, poniamo molta attenzione alla provenienza delle materie prime, così come ai processi di realizzazione che avvengono con metodi artigianali, gestiti nel rispetto della tradizione, ma con un occhio attento all’innovazione. Da anni, la nostra associazione è in prima linea per promuovere corretti stili di vita che non possono prescindere dal consumo di prodotti di artigianali di qualità, a chilometri zero. Pensiamo sia importante aggiornare costantemente i nostri imprenditori in merito alla normativa in tema di etichettatura e riteniamo fondamentale una corretta informazione verso il consumatore». Il percorso ideato da Confartigianato proseguirà il 23 maggio con l’incontro dal titolo “Sappiamo leggere le etichette degli alimenti?” e si concluderà il 30 maggio con un appuntamento dedicato al cibo biologico. Tutti gli incontri si terranno nel Rustico di Villa Draghi alle 18.