La ciclabile del Basso Isonzo nel piano annuale opere pubbliche: entro 12 mesi progettazione e cantiere

La pista ciclabile che collegherà Via Palermo con Via Urbino, passando per Via Monte Pertica e che costeggerà il Parco del Basso Isonzo, è stata ufficialmente inserita nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche, con uno stanziamento da parte dell’amministrazione comunale di 61.000 euro. Si tratta di un’opera fortemente voluta dai cittadini, dai comitati locali e sostenuta dalla Consulta 5 B, che permetterà il transito ciclopedonale in sicurezza e il collegamento del quartiere con i servizi del Parco.

Le voci dei protagonisti

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi: «Era tanto tempo che i residenti chiedevano questo intervento e, come promesso, con l’ultimo avanzo di bilancio siamo riusciti a trovare le risorse per realizzarla. Ora possiamo partire con la progettazione. In questi anni siamo impegnati nel finanziamento di tante ciclabili in città: vogliamo che i padovani trovino sempre più conveniente scegliere la bici rispetto all’auto per i propri spostamenti e questo avviene se garantiamo loro infrastrutture ciclabili diffuse, adeguate e sicure». L’assessore alla mobilità, Andrea Ragona: «Andiamo avanti con la realizzazione della ciclabile di Via Monte Pertica, un’opera chiesta dal territorio, su cui ci siamo confrontati con la Consulta e con i cittadini. Entro quest’anno faremo la progettazione e avvieremo l’appalto per realizzarla. Questa ciclabile si inserisce in un percorso più lungo che stiamo predisponendo, ovvero quello tra Via Sorio e il Bassanello, che verrà realizzato a stralci e che darà un’alternativa ciclabile per collegare nel verde queste due zone della città».