Partiti i lavori della pista ciclabile in via dell'Orna, pronta tra 4 mesi

Partito il cantiere della nuova pista ciclabile in via dell'Orna alla Guizza. Mezzo milione di investimento per mettere in sicurezza la strada interna, ma soprattutto per offrire ai residenti un'opportunità di mobilità in più per raggiungere tutti i servizi della zona. Ieri sono arrivate le ruspe, che tracceranno il percorso: «Anche la Guizza avrà le sue ciclabili, che nascono dopo aver raccolto le esigenze reali dei residenti – spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .La pista sarà realizzata nei percorsi più battuti da chi abita alla Guizza. L'intervento poi si allunga a via dei Salici, dove la strada sarà sistemata e resa percorribile per pedoni e biciclette fino al parco e a collegare il centro civico di via Guasti. Un intervento sulla spina dorsale del quartiere, mentre la grande viabilità e il tram restano su via Guizza».

