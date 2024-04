Via Monte Cinto con Lungargine Boschetto unite dalla ciclopedonale, iniziati i lavori

Sono partiti oggi, 15 aprile, i lavori per la realizzazione di un passaggio ciclopedonale che congiunge Via Monte Cinto con Lungargine Boschetto. La rampa di accesso all’argine, che sarà illuminata, è progettata in modo da essere agevolmente utilizzabile non solo da pedoni e ciclisti ma anche dalle persone a mobilità ridotta o difficile, come disabili e anziani. Prima di questo intervento l’accesso avveniva attraverso un piccolo sentiero creatosi nel tempo ma che non aveva le caratteristiche necessarie per essere utilizzabile agevolmente e soprattutto attraversava una proprietà privata.

L'amministrazione

L’amministrazione ha quindi deciso di espropriare una piccola fetta di terreno in modo da poter realizzare un accesso adeguato alle aspettative del Quartiere. L’investimento è di 45 mila euro. I lavori meteo permettendo saranno terminati entro la fine di maggio. Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici commenta «Avviati da qualche giorno i lavori per il raccordo ciclopedonale tra Via Monte Cinto e Lungargine Boschetto, lungo il Canale Brentella. Si tratta di un passaggio importante, molto richiesto dai residenti verso un lungargine, molto bello, anche illuminato e quindi si tratta di un’opportunità in più per usufruire di un luogo naturale molto bello. Entro maggio i lavori saranno conclusi».