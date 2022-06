Invasione delle cimici degli olmi, scatta la disinfestazione d'urgenza

In seguito alle segnalazioni pervenute al Comune di Albignasego, nei giorni mercoledì 22 e giovedì 23 giugno in via Caravaggio si procederà alla disinfestazione dalle cimici degli olmi.

Cimici degli olmi

A darne notizia è lo stesso Comune, che specifica: "L’intervento potrà avvenire in un lasso temporale compreso fra le ore 5 del mattino e mezzogiorno. Sarà pertanto richiesto di non sostare lungo la strada in entrambe le corsie. Il divieto di sosta sarà rimosso appena concluse le operazioni".