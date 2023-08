Cinghiali sui Colli: 1675 i capi eliminati e 455 quelli catturati dall'inizio dell'anno

Sono 1675 i capi eliminati nei primi sette mesi del 2023, pari ad una diminuzione del 13% dei capi presenti. Questo il dato emerso dal costante monitoraggio dell’Emergenza Cinghiali effettuato dal Parco Regionale dei Colli Euganei. Il risultato è il frutto sia delle segnalazioni ricevute dalle aziende e dai cittadini, pari a 28 (mediamente una alla settimana), sia dell’intenso lavoro dei “selecontrollori” attivati dall’ente all’inizio dell’emergenza, ovvero 11 mesi fa (settembre 2022).

Aumento di 50 volontari

«Ai selecontrollori va un ringraziamento particolare - dichiara il presidente vicario del Parco Colli Antonio Scarabello - in quanto si tratta di volontari, in tutto 100, che a breve, considerata la gravità del problema, verranno aumentati di 50 unità. Verranno inoltre dotati di un ulteriore visore termico per individuare gli animali, data la loro natura crepuscolare». Il selecontrollori hanno effettuato 3033 appostamenti (tutti dati si riferiscono ai primi sette mesi del 2023) per un totale di 134 uscite. Si tratta di persone estremamente preparate, avendo tutte effettuato l’apposito corso di formazione veterinario-sanitaria con relativi esami, e conseguita quindi la necessaria abilitazione. L’Ente Parco provvederà inoltre a breve all’installazione di dissuasori ottici e acustici al transito dei cinghiali lungo le Strade Regionali e Comunali dei Colli Euganei, installazione che avverrà previe le autorizzazioni dei Comuni attraversati dalle relative strade.

Il Parco è dotato di 55 chiusini che hanno finora catturato 455 animali.

«Oltre ai selecontrollori i risultati positivi si devono anche alla Regione Veneto, che ha destinato al Parco Colli, da ottobre 2022, a tempo indeterminato, sette operatori di Veneto Agricoltura. Ma si devono anche alla collaborazione delle Associazioni di categoria, rappresentate nel Consiglio Direttivo del Parco da un loro membro, e alla collaborazione delle Amministrazioni locali. L’emergenza cinghiali è grave e non va sottovalutata - conclude il presidente vicario Scarabello - ma quel meno 13% è un grande risultato, che oltre a manifestare un’importante riduzione degli animali presenti nel Parco, e quindi una significativa diminuzione dei danni subiti rispetto al passato, rappresenta anche la prova che la strada intrapresa un anno fa per far fronte al problema è quella giusta. Mi si lasci inoltre ricordare che siamo stati fra i primi a intervenire a livello nazionale, e il nostro ‘modello’ è ora anche imitato».