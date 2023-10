Peste suina, nessun caso rilevato all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei

«Non sono solo i cinghiali i propagatori della peste suina, ma tutta la fauna selvatica. Ad oggi, però, non si è registrato nessun caso di peste all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei»: risponde così il presidente del Parco Colli Alessandro Frizzarin a chi, comprensibilmente, manifesta le proprie preoccupazioni per l’epidemia di PSA (Peste Suina Africana) presente in alcune regioni italiane e che potrebbe, ma non è detto, diffondersi anche sui nostri Colli.

Peste suina

«Questo non significa - continua Frizzarin - che si stia trascurando il fenomeno. Tutt’altro: i transetti, che sono dei tracciati di monitoraggio definiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, vengono controllati quotidianamente dalle nostre Guardie, ma finora non sono stati trovati animali morti. Sottolineo la fondamentale attività della Squadra Faunistica, composta da personale dipendente del Parco, e dei Selecontrollori che si occupano dell’abbattimento dei cinghiali. Altrettanto importante, sempre in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico, il progetto Deathboars, studio sperimentale per la sorveglianza e la prevenzione della PSA cui è stato dato vita da alcuni mesi. Sul fronte della peste suina va detto che la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico è iniziata da oltre cinque anni. Dev’essere chiaro che la peste suina non comporta nessun pericolo per l’uomo, ma a causa dell’altissima mortalità nei maiali e nei cinghiali determinerebbe perdite economiche notevoli alla filiera suinicola. Purtroppo, l’uomo è fra i principali propagatori del virus, virus che resiste a lungo sui mezzi di trasporto, sulle attrezzature, sui rifiuti specie se abbandonati. Il virus è inoltre presente negli animali morti, circostanza che ha spinto il Parco Regionale dei Colli Euganei, attraverso il progetto Deathboars, a posizionare alcune carcasse di cinghiale in altrettanti siti del Parco per uno studio finalizzato alla prevenzione della PSA. Lo studio mira a conoscere le condizioni di degradazione degli animali e quindi di propagazione del virus».

Cinghiali

«Relativamente ai cinghiali - precisa Frizzarin - cominciamo ad essere moderatamente ottimisti. Dal primo gennaio al 31 agosto 2023 sono stati abbattuti dai nostri selecontrollori 1.298 capi contro i 1.640 dello stesso periodo dell’anno precedente. Sono diminuiti anche gli avvistamenti, e queste circostanze ci portano a pensare ad una tendenza che sembrerebbe positiva. Si deve specificare che tali diminuzioni non si devono ad una diminuzione degli appostamenti e dell’attività dei selecontrollori ma, a quanto pare, dei cinghiali. Non abbiamo assolutamente abbassato la guardia, anzi continuiamo ad alzarla: a breve gli 80 selecontrollori ora operativi saranno aumentati sino ad un massimo di 50. In ogni caso, tornando alla PSA, sapremo come fare nel caso si manifestasse». Infine, una raccomandazione importante agli abitanti: qualora ci si imbattesse in un cinghiale morto (trovato al di fuori dei siti Deathboars che sono opportunamente segnalati) va immediatamente effettuata la segnalazione all’Asl locale allo 049 959 81 74.