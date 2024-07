"Valvassori dei cacciatori": blitz degli animalisti nella sede Cia

Nuovo blitz nel Padovano di Centopercentoanimalisti, i cui militanti hanno affisso ieri, martedì 16 luglio, sulla vetrina della sede della Cia ad Este lo striscione "Valvassori dei cacciatori! Viva i cinghiali!".

Striscione

Gli stessi militanti hanno poi rivendicato il gesto: «Per i dirigenti della Cia - Confederazione italiana agricoltori, i cinghiali che vivono nel Colli Euganei (importati dai cacciatori) sono ancora troppi, non sono soddisfatti di quelli che sono stati sterminati a migliaia e vogliono la soluzione finale: non ne deve rimanere vivo nemmeno uno. Mai la parola valvassore, utilizzata per lo striscione, fu più azzeccata, dato che i signori in questione amministrano molto bene gli interessi dei loro amici cacciatori e non. Sabato scorso i nostri attivisti hanno scoperto altane in zona Ospedaletto Euganeo (Padova) senza l’etichetta che certificasse la loro presenza. La provincia che ha ottenuto il permesso dagli agricoltori per installare le altane, si presume (presume) che non abbia certificato le strutture per non pagare le tasse. La nostra denuncia farà luce sulla questione, poco ma sicuro».