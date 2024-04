Città della Speranza e 5x1000, con 1.500 firme si assume un ricercatore per un anno

Non è un’operazione difficile, il risultato della moltiplicazione 5x1000 si risolve in fretta e facilmente: significa dare speranza a migliaia di bambini, perché nella Città della Speranza i numeri fanno davvero la differenza.

5x1000

Con 1.500 firme è possibile finanziare l’attività di un ricercatore per un anno intero nel più grande Istituto di Ricerca Pediatrica italiano ed europeo e moltiplicare le possibilità di nuove scoperte per la diagnosi e la cura di bambini e ragazzi affetti da patologie oncoematologiche o malattie rare. E anche chi non sia pratico di matematica può fare questo calcolo con una semplice firma, devolvendo il 5x1000 alla Città della Speranza firmando la casella “Sostegno al volontariato” apposta sotto il codice fiscale 920 818 802 85. Da oramai trent’anni anni la Fondazione Città della Speranza, grazie all’attività dell’Istituto di Ricerca Pediatrica che ne è il braccio operativo, contribuisce ad offrire speranza a migliaia di bambini che possono crescere e diventare grandi grazie ai traguardi sempre più importanti conquistati dai ricercatori che vi lavorano. In questi decenni il tasso di sopravvivenza dei bambini malati si è innalzato sino alll’85 percento. Ma la Ricerca deve proseguire ancora più speditamente per garantire la guarigione al 100 percento dei bimbi. E per questo è vitale un sostegno che può venire anche da piccoli gesti, come appunto quello di apporre una firma che non costa nulla, ma che può certamente fare la differenza.

Firme

A favore della Fondazione, nel 2022 con il 5x1000 sono stati raccolte 61.461 firme pari a 2.169.307 euro che hanno consentito di far lavorare circa 40 ricercatori. In Veneto sono state raccolte 56.988 firme; 1.115 in Lombardia e 659 in Friuli Venezia-Giulia. A seguire le altre regioni tra Emilia-Romagna; Lazio; Piemonte; Trentino Alto-Adige; Toscana; Campania e Sicilia. Dal 2006 grazie a questa firma sono stati donati alla Città della Speranza 21.654.039 euro.

Franco Masello

«Per noi ogni singola firma vale circa 35 euro e 1.500 firme ci consentono di assumere un ricercatore per un intero anno di lavoro - commenta Franco Masello, fondatore Città della Speranza e presidente Irp. Questo in nome di una eccellenza del nostro Istituto di Ricerca e della massima trasparenza su come sono impiegati i fondi raccolti. Per la nostra Fondazione, così come per tutte le fondazioni che si occupano di ricerca, è fondamentale la visibilità e la trasparenza. Il 5x1000 è davvero una iniziativa per noi importantissima, con una doppia valenza: da un lato consente di portare avanti la ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie rare pediatriche, e garantisce possibilità di cura e di guarigione a moltissimi bambini; dall’altro consente di poter far lavorare in Italia moltissimi giovani ricercatori impedendo che tante preziose risorse vadano all’estero.»

La Campagna del 5x1000 inizia con il mese di aprile e proseguirà sino all’estate. Per informazioni su come donare il proprio 5x1000 a sostegno della Città della Speranza: www.cittadellasperanza.org