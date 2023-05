Padova riceve la ciotola delle benemerenze come Città europea dello Sport

Oggi 22 maggio a Roma, nel salone d’onore del Coni, l’assessore Diego Bonavina ha ricevuto la “ciotola delle benemerenze” assegnata da Aces Europe a città, comuni, comunità e regioni europee dello sport. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, quello del Cip Luca Pancalli, l’onorevole Roberto Pella, vice presidente di Anci, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, gli europarlamentari Andrey Kovatchev, Rosanna Conte e Brando Benifei, oltre al presidente di ACES Europe Gianfrancesco Lupatelli. Presente anche l’assessore Regionale Cristiano Corazzari che ha presentato la candidatura del Veneto a Regione Europea dello Sport 2024.

Bonavina

«Continua il percorso di Padova Città Europea dello Sport 2023 – sottolinea l’assessore Bonavina – In queste settimane tanti eventi sportivi animano la città grazie all’impegno delle realtà sportive. Occasioni come questa consentono di far conoscere il mondo sportivo padovano e di tessere relazioni con altre amministrazioni e istituzioni sportive». In occasione della consegna delle benemerenze si sono svolti degli incontri informativi con i rappresentanti del Credito Sportivo.