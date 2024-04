Sotto il Salone, scongiurato il rischio-ricorso: Alberto Cisotto guiderà il Consorzio

ll dado è tratto. O meglio, ora lo si può dire senza timore di smentita: sarà ufficialmente Alberto Cisotto, titolare de La Bottega Veneta (specializzata in formaggi e salumi), a subentrare a Paolo Martin quale nuovo presidente del consiglio direttivo del Consorzio del Sotto il Salone dopo che Fulvia Furlanis, proprietaria di Pastasuta, ha deciso di non presentare ricorso.

Voto

Tutto ha avuto inizio mercoledì 10 aprile, quando i consorziati del mercato coperto più antico del mondo, chiamati ad esprimere la propria preferenza, hanno scelto per 21 voti a 20 la lista guidata da Alberto Cisotto (con il direttivo che ora verrà completato dalla vicepresidente Annapaola Bonaguro di Da Duilio e dai consiglieri Enrico Artusi del pastificio Artusi - De Bojo, Matteo Daniele di Puro Latte e Riccardo Zulian della Macelleria Borsetto Silvano). Una lotta all'ultima preferenza che ha visto perdere la cordata capitanata da Fulvia Furlanis di Pastasuta: gli altri membri al suo fianco erano Pietro Chemello della profumeria Padù, Mattia Michelotto dell'Antica Macelleria da Natale, Luca Ciccarelli del Salone Abruzzo e Luca Romagnoli della Locanda Peccatorum.

Rischio-ricorso

Succede però che Fulvia Furlanis, dopo lo spoglio, ha fatto notare come una consorziata non avrebbe secondo lei potuto votare in quanto non sarebbe la titolare del negozio in cui lavora. Un "cavillo" legale che la titolare di Pastasuta voleva utilizzare a suo favore, al punto che avrebbe già chiesto ad un avvocato di preparare un ricorso che avrebbe così annullato l'elezione della lista Cisotto. Per provare a tappare la falla Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova, aveva già cercato di far da paciere convocando il giorno successivo alla votazione una riunione tra i rappresentanti delle due liste, ma senza successo.

Fumata bianca

La fumata bianca è invece arrivata ieri, mercoledì 17 aprile, in occasione del secondo "summit" tra le due parti, organizzato sempre dall'assessore Bressa: la giunta Cisotto sarà ampliata dalla presenza quale consigliere cooptato di Pietro Chemello della profumeria Padù, membro della lista Furlanis.