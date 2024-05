Padova è tra i Comuni a più alta maturità digitale d'Italia

Padova è tra i comuni capoluogo italiani più maturi dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall’Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, per Deda Next, società di Dedagroup impegnata nell’accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, presentata oggi a Forum Pa 2024. La ricerca, giunta alla sesta edizione, offre un’affidabile analisi aggiornata all’aprile 2024 dello stato di avanzamento delle principali amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, secondo il modello Ca.Re. (Cambiamento Realizzato) di Deda Next. Un benchmark con cui i Comuni possono valutare il proprio grado di maturità e uno strumento operativo per misurare i risultati raggiunti e indirizzare nuovi investimenti per lo sviluppo di servizi digitali di nuova generazione.

I risultati

Il risultato è una classificazione dello stato di maturità digitale di 110 amministrazioni capoluogo in base al loro posizionamento su tre dimensioni: l’offerta online di servizi (Digital public services), l’integrazione dei sistemi comunali con le piattaforme nazionali (Digital PA) e la maturità su dati e interoperabilità, misurata con il nuovo indice Digital Data Gov che sostituisce il precedente Digital Openness. All’interno del terzo indice, in questa edizione, sono state integrate anche misurazioni sull’adozione delle piattaforme SEND (Piattaforma notifiche digitali) e PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). Modifiche che costituiscono un ulteriore innalzamento dell’asticella, dopo quello già operato nel 2023, e che riflettono i più elevati obiettivi di digitalizzazione a cui sono chiamate oggi le amministrazioni, come effetto dei traguardi posti dal PNRR. Dall’analisi emerge che Padova ha un indice Ca.Re. pari a 71. Il risultato è il riflesso delle performance raggiunte nelle tre dimensioni analizzate: l’Indice Digital Public Services cresce sensibilmente registrando un +15% vs il 2023 con un punteggio di 70. Trend positivo anche per l’Indice Digital PA con 88 (era 87 nel 2023). L’Indice Digital Data Gov ottiene un punteggio di 56. (La valutazione è basata su un punteggio da 0 a 100)

Il sindaco

Il sindaco Sergio Giordani ha commentato: «Mi fa molto piacere constatare che lo sforzo significativo messo nella trasformazione digitale della nostra Amministrazione dà risultati tangibili riconosciuti da una ricerca così autorevole.Abbiamo istituito l’assessorato all’Innovazione e Transizione Digitale che si occupa del programma agenda digitale, dei servizi informatici e telematici e della soft city e proprio in queste ultime settimane abbiamo avviato una rivoluzione del Settore SIT, che cambia anche nome: da Servizi Informatici e Telematici diventa Settore Innovazione e Transizione Digitale. Non una semplice variazione del nome ma un profondo cambiamento che si riflette nel nuovo ruolo centrale e strategico del settore, anche nella gestione dell’ecosistema dell’innovazione cittadino e così nella struttura che vede la creazione di nuove Unità Operative; tra queste le Unità Operative Internet of Things (IoT) e Big Data & Data Analytics. Sono evidenti gli obiettivi ai quale puntiamo: il primo è quello della raccolta gestione e soprattutto analisi dell’enorme mole di dati alla quale già oggi possiamo accedere e che andrà reso “open” e quindi a disposizione di tutti, nel rispetto della privacy. Il secondo obiettivo è legato alle possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale, che si nutre appunto di dati e che a partire dai dati è in grado di fornire risposte e strategie di azione che potranno essere di supporto alle scelte politiche, per migliorare la qualità dei servizi e il benessere dei cittadini. Terzo e non meno importante obiettivo è la conservazione e gestione dell’archivio di tutti i dati che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare: quelli già nativi in formato digitale e quelli diciamo analogici, cioè in formato cartaceo, o comunque fisico, che necessariamente dovranno avere in futuro un loro “gemello digitale».

Deda Next

«Il Pnrr si sta confermando un’occasione unica per innovare il settore pubblico, sia per quanto riguarda gli enti locali, che per la Pa centrale, che possono sfruttare la digitalizzazione per operare una rivoluzione della cultura del servizio al cittadino e alle imprese. In questo senso, l’adesione alla Pdnd, che promuove la condivisione e l'interoperabilità delle informazioni tra le amministrazioni, è un tassello chiave per modernizzare definitivamente i servizi pubblici e favorire lo sviluppo di soluzioni innovative costruite sulla base di fonti certificate e univoche. I dati, quando sono interoperabili, diventano il motore di un’innovazione che ha al suo centro le persone, perché abilitano una PA puntuale ed efficace, alleata di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi efficiente e facilmente accessibile, alla portata di tutti, proattiva nei confronti dell’utente. Una PA più equa. Per raggiungere questo traguardo dobbiamo costruire un ecosistema collaborativo in cui pubblico e privato condividono risorse e conoscenze per generare valore e benessere su tutto il territorio” sottolinea Fabio Meloni, Ceo di Deda Next.