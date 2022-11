Cittadella candidata come migliore destinazione turistica 2023

Cittadella si è candidata al titolo di “Migliore destinazione turistica europea” per l'anno 2023. La candidatura, avviata nel mese di luglio 2022, ha superato la prima fase di selezione. Cittadella quindi, insieme ad altre 400 città, si contenderà questo titolo prestigioso durante una seconda fase di selezione che avverrà nel mese di febbraio 2023. La candidatura è stata resa ufficiale solo da pochi giorni all’interno del sito dedicato al turismo più visitato in Europa https://www.europeanbestdestinations.com/

La candidatura

L'ufficio turistico Iat di Cittadella, gestito da Historia Travel srl, in collaborazione con il Comune di Cittadella, ha candidato la splendida città murata. L'iter di adesione è cominciato nel mese di luglio 2022. La candidatura è stata accolta dalla società European Best Destinations di Bruxelles – Belgio che, dopo averla vagliata, ha confermato che Cittadella ha superato la prima selezione. Questo primo risultato permetterà di partecipare al Concorso Europeo.Tra 400 destinazioni italiane ed estere, tutte europee, Cittadella quindi è stata selezionata e potrà partecipare alla seconda fase, per ottenere il titolo. Sul piatto però soltanto 20 posti disponibili. Elena Bonaldo, Responsabile Ufficio Turistico iat: «In fase di candidatura l’Ufficio Turistico Iat ha relazionato ampliamente la qualità dell’offerta culturale e turistica di Cittadella. Pensiamo infatti che dopo l’introduzione della Cittadella Card, con l’apertura al pubblico, oltre alle Mura, di altri quattro Luoghi della Cultura, si possa davvero pensare che abbiamo tutte le carte in regola per poter vantare un’offerta culturale valida, amplia, diversificata, alla pari di altre importanti cittadine Europee. Ora le Mura, fiore all’occhiello della città e simbolo medievale per eccellenza, sono solo il punto di partenza per le visite culturali del nostro centro storico. I turisti possono visitare anche il Museo del Duomo, il Teatro Sociale, il Palazzo Pretorio, l’Oratorio del Salvatore. Cinque luoghi che permettono di percorrere le varie epoche della cittadina, il tutto in uno spazio relativamente a misura d’uomo, basti pensare che tutto è raggiungibile a piedi»

L'amministrazione

Filippo De Rossi, Assessore al Turismo: «In fase di candidatura abbiamo puntato molto sullo sviluppo sostenibile del nostro territorio e all'unicità della nostra città, riconosciuta ormai da anni come la città murata più bella e meglio

conservata d'Europa. Le tappe recenti che ci hanno permesso di ottenere un buon punteggio durante la nostra presentazione alla società belga sono state sicuramente il valore storico di Cittadella, sancito nel 2020 con i festeggiamenti degli 800 anni di fondazione della città; il valore culturale, sottolineato anche nel 2021 quando è stata nominata dalla Regione Veneto Prima Città Veneta della Cultura; il valore turistico della città, che nel 2023 vanterà il raggiungimento di un altro traguardo importante: quello dei 10 anni dal restauro del completamento totale del Camminamento di Ronda, unico in Europa perchè ellittico, medievale e completamente percorribile dal 2013». «In fase di candidatura abbiamo presentato anche gli eventi di rilevanza nazionale e internazionale che si svolgono ogni anno a Cittadella, per dimostrare che la città è pronta ad accogliere eventi di grande portata -aggiunge il sindaco, Luca Pierobon - .Nonostante la sua fama, la città rimane fortunatamente una tranquilla cittadina di provincia di appena 20 mila abitanti. Cittadella attualmente viene considerata una "nuova destinazione turistica" perchè una meta culturale e poco conosciuta all'interno degli itinerari classici dell'Italia. E' quindi ancora autentica e particolarmente tipica perché ha mantenuto il suo spirito locale e la sua dimensione a misura d'uomo. Vanta uno charme medievale che è rimasto ancora preservato, e che oggi è molto ricercato dal mercato turistico nazionale ed internazionale che richiede esperienze autentiche e appaganti. E' la tipica cittadina medievale italiana in cui soggiornare almeno una volta nella vita. Per questi motivi pensiamo di poter vincere il titolo».