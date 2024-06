Un'altra centenaria nel padovano: «Ho ancora tanta voglia di vivere»

Ha vissuto una vita a lavorare, a badare alla sua famiglia, ad aiutare il prossimo. Ora si gode il meritato relax nel Cra (Centro residenziale per anziani) di Cittadella in Borgo Padova. Ieri 29 giugno una delle ospiti del centro, Maria Cerchiaro, ha festeggiato i 100 anni di vita. Un'emozione che ha condiviso con gli altri ospiti e il personale della struttura, circondata tra l'altro dai parenti più stretti. Il suo segreto resta una gran voglia di vivere, il desiderio di essere sempre attenta alla cronaca locale e nazionale. Con i suoi limiti non disdegna piccole passeggiate. Ama la socialità e ancora oggi vive la socialità in maniera attiva. A tutti i presenti ha già dato appuntamento al prossimo anno per un altro importante traguardo.

I festeggiamenti

Nella giornata di ieri a renderle omaggio è intervenuto anche il sindaco di Fontaniva Alberto Trento e il vicesindaco di Cittadella Marina Beltrame. Propria a Fontaniva la festeggiata ha mosso i suoi primi passi e al piccolo comune dell'Alta è ancora molto legata. Perfettamente lucida ha ringraziato i presenti per l'accoglienza assicurando tutti che ha ancora tanta voglia di vivere. Chi la conosce bene sa che una delle sue prerogative è quella di evitare gli spifferi e i colpi di freddo che potrebbero colpire il suo fisico non più giovanissimo. Con la memoria più che mai lucida ha ricordato come già dall'età di 10 anni ha cominciato a lavorare per guadagnare qualche soldo e contribuire ai bisogni della famiglia. Di fronte all'applauso spontaneo dei presenti, si è commossa ringraziando tutti per la gradita sorpresa.