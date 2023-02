Cittadella nella top five delle destinazioni turistiche europee. Unica meta italiana

Cittadella è la quinta migliore destinazione turistica d'Europa 2023. Il contest online si è concluso giovedì dopo la "conta" dei 700.000 voti complessivi provenienti da 178 Paesi del mondo. La città murata, con un totale di oltre 54.000 voti, si è posizionata quinta ed è ufficialmente l'unica destinazione in Italia che si è classificata nella competizione dell'organizzazione di Bruxelles "European Best Destinations".

Il giudizio

«La qualità della campagna su Cittadella è stata globale, intelligente, audace, proprio come lo è la destinazione. È un onore e un orgoglio avere Cittadella votata da decine di migliaia di viaggiatori al vertice di destinazioni come Londra, Rodi, Toledo, Copenaghen. Ciò dimostra che la destinazione Cittadella ha trovato il suo pubblico, rimaniamo a vostra disposizione affinché sia sempre dove dovrebbe essere, alla luce» si legge. Convincono quindi la qualità della vita, l'offerta culturale e gastronomica, eventi, infrastrutture, patrimonio. I 54 mila voti sono arrivati da Regno Unito, con un 26%, e poi Stati Uniti (14%), Francia (9%), Germania (9%), dall'Italia il 31% dei consensi.

De Rossi

«La pagina di voto ha avuto un record di oltre 200.000 condivisioni sui social network in tre settimane offrendo una visibilità massiccia e internazionale - dice l'assessore al Commercio, Filippo De Rossi - .Questi risultati saranno visionati da milioni di viaggiatori (fino a 420 milioni) nel 2023 offrendo a Cittadella un servizio internazionale di promozione. Sarà pubblicata prossimamente da prestigiosi media come Forbes Usa, Condé Nast Travellers, National Geographic, Corriere Viaggi, Yahoo, come una delle cinque migliori destinazioni da visitare in Europa, godendo di una massiccia promozione».

L'iter

Cittadella il 20 gennaio entrava in gara in punta di piedi, affiancata sia da temibili capitali Europee sia da cittadine meno note. Tempestivamente ha attuato una campagna di promozione turistica che si è rapidamente diffusa in maniera efficace ed è stata supportata da Testimonial che “mettendoci la faccia” hanno consolidato con valide motivazioni questa candidatura. Una strategia comunicativa e di marketing vincente, dato che in termini di voti Cittadella ha superato le città di Essen, Veszprem, Grenoble Alpi, Mannheim, Porto Santo, Toledo, Faial, Rodi, Tossa del Mar, Ascona Locarno, Milos, Sollèr, Delft. Sembrava impossibile competere con le capitali Praga, Copenaghen, Londra, che invece si sono attestate su un posizionamento inferiore in classifica. Le città che non rientrano nella TOP 5 sono quindi, in ordine decrescente: Essen, Veszprem, Londra, Grenoble Alpi, Mannheim, Porto Santo, Toledo, Faial, Rodi, Copenhagen, Tossa del Mar, Ascona Locarno, Milos, Praga, Sollèr. L’ultima classificata è Delft (Paesi Bassi). In classifica davanti a Cittadella le capitali Varsavia, Atene, Vienna. Tanti i messaggi di congratulazioni da parte di tutti, alcuni sostenitori si sono incontrati tutti insieme per scoprire il verdetto e festeggiare.