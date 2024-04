A Maserà Matteotti senza cittadinanza e mussolini sì, Lorenzoni: «Ideologia, non civismo»

«Ha dell’incredibile quanto accaduto a Maserà, dove è stata bocciata una mozione, presentata dall’opposizione, per riconoscere la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti nel centenario dalla sua uccisione e per ritirare quella concessa a Benito Mussolini, sempre nel 1924». Non si tratta di essere di destra o di sinistra, sottolinea il consigliere regionale Arturo Lorenzoni: «Ma di comprendere l’ultimo secolo di storia e i valori su cui è basata la nostra Costituzione».

La mozione

Che evidentemente non piace a tutti: «Ritirare la cittadinanza a Mussolini, che dopo il 1924 ha emanato le leggi razziali, ha impedito e represso il dissenso, ha portato l’Italia in una guerra drammatica, non significa essere contro la destra, ma contro le dittature - evidenzia Lorenzoni - .Così come riconoscere il valore di Matteotti, uomo delle Istituzioni e della democrazia, capace di incarnare i valori su cui è costruito il nostro Paese, sia per chi vota a destra che per chi vota a sinistra. Qui non si intende cambiare la storia, piuttosto farla evolvere verso i principi su cui tutti, a parole, concordiamo. Anche nei piccoli paesi, che sono la base della struttura dell’Italia. Forse – conclude - chiedo troppo a chi, pur sotto la maschera del civismo, si ostina a ragionare per ideologia».