La commissione stranieri diventa un documentario: My city might di Giulia Tasca

Quello di Christian Agbor è un nome che a molti non dirà molto, pur coprendo un ruolo pubblico in quanto facente parte della commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera. Eletto da persone che, come lui, non hanno cittadinanza. E’ un organo consultivo, raccoglie i bisogni e le istanze al fine di formulare proposte dirette a migliorare le politiche di inclusione, potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali. In pratica può proporre ma non ha capacità decisionale, la commissione. Ed è proprio per la necessità di comprendere se davvero è utile e a cosa serve, che la giornalista e videomaker Giulia Tasca incontra Christian Agbor e gli altri componenti. Ne esce un documentario, "My city might", presentato nella rassegna al PortoAstra curata da ZaLab in collaborazione con altre realtà cittadine che con delicata decisione affronta una questione in cui è evidente che la vita, la società, è cento anni più avanti della politica.

Per raccontare questo film non si può non partire dalla vicenda di Christian. Non che le altre storie raccontate siano meno significative, ma la sua vicenda è talmente esplicativa della situazione che viene da pensare a tutto tranne che all'accoglienza e all'inclusione. Costretto a partire per questioni di sopravvivenza dal Delta State dove viveva e studiava all'Università, in Nigeria, comincia il lungo viaggio verso l'Europa. Arriva in Libia dove passa mesi terribili prima di essere imbarcato su una bagnarola che inevitabilmente affonda. Resiste in acqua una decina d'ore fino a che non lo soccorrono. Finisce in prigione per quattro mesi in Sicilia con l'accusa di essere uno scafista fino a che il tribunale gli consegna un foglio di via. Non sapendo cosa fare viene aiutato da connazionali fino a che non arriva a Padova. Qui tutte le porte gli sono precluse, a volte dorme sotto i portici in piazza Gasparotto. Una fredda notte d'inverno disperato fa la spola tra Prefettura e Questura per avere aiuto per poi scroprire in comune di non aver diritto a un aiuto in quanto accusato di essere uno scafista. «Non volevo fare cose brutte, vendere droga, rubare», dice a un certo punto. «Oggi chi mi incontra mai penserebbe che ho dormito per strada e tutto quello che ho passato. Per questo cerco di aiutare chi si trova nella condizione in cui mi sono trovato io. Sono tanti anni ormai che sono in Italia». A un certo punto racconta che gli è pure balenata l'idea di dare di matto in modo da essere portato di nuovo in galera per avere almeno un pasto, ma si ravvede fortunatamente. Christian come tutti gli altri facenti parte la commissione sono persone che vivono a Padova da anni, alcuni da più di dieci anni, ma la cittadinanza non la hanno ancora. Hanno lavori rispettabilissimi, alcuni anche di una certa responsabilità. Ma c'è una fetta di cittadinanza che non ha cittadinanza, si perdoni il gioco di parole.

Fa quindi un certo effetto sapere che per eleggere i rappresentanti, questi cittadini senza diritti vanno a votare a decine di migliaia. In un paese dove la partecipazione al voto è così bassa c'è chi invece va alle urne per eleggere un rappresentante che comunque non avra facoltà di decidere nulla. E questo ci fa tornare concretamente alla realtà, al paradosso del fatto che una città può dotarsi di questo strumento che non può però incidere su nulla. Il film non lancia accuse ma costringe a rifelttere sui limiti di un sistema, il nostro, che fa a pugni con la realtà. Cittadinanza vuol dire fare parte di una comunità in tutto e per tutto. Quello che viene raccontato nel film "My city might", è emblematico per spiegare quanto anche le buone intenzioni, non bastano. Dov'è l'inclusione, se alle persone che vivono nel nostro paese da decenni diciamo che hanno diritto e dovere di lavorare e pagare le tasse ma per tutto il resto è come se non esistessero. Che città potrebbe essere, se fossimo tutti davvero riconosciuti come suoi cittadini.