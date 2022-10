Classi pollaio, nelle scuole padovane aule con oltre 30 allievi

Esistono ancora le classi pollaio, nonostante nuove leggi e nuove direttive. Un esempio su tutte è l’istituto tecnico Pietro Scalcerle, dove quest’anno sono sei le nuove classi prime che hanno raggiunto i trenta studenti ciascuna. In una sono addirittura 31.A prendere posizione contro le classi strapiene i presidi, ma anche i sindacati: «Sono anni che i docenti chiedono ai Governi classi meno affollate» sottolinea Carlo Salmaso, coordinatore provinciale dei Cobas Scuola «ci danno sempre speranze ma i buoni propositi restano sulla carta. Se le classi pollaio non sono state abolite neanche con il governo Draghi è anche colpa del fatto che a favore dello sviluppo e della qualità della scuola non sono state stanziate risorse sufficienti e non sono stati reclutati tutti i docenti che sarebbero serviti per formare classi con meno alunni. Spero che ci pensi il nuovo Governo, ma dubito che troverà risorse per assumere più docenti e formare classi meno affollate». Da Provveditorato invece fanno sapere che i casi segnalati dai presidi sono molti, ma è stata concessa la deroga di formare due classi invece di una sola, venendo incontro alle richieste arrivate anche dai genitori.