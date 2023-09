L'Università di Padova ancora tra i top 250 atenei al mondo: la classifica

Sono stati pubblicati i risultati della classifica delle università (World University Ranking) elaborata dall’agenzia di ranking internazionale Times Higher Education (THE-WUR). L’Università di Padova conferma la sua performance a livello mondiale, per la terza edizione consecutiva, nella fascia 201-250, nonostante l’aumento del numero di atenei valutati, passati dai 1.799 dell’edizione 2023 ai 1.904 di questa.

Ranking

Per l’elaborazione del proprio ranking, THE indaga cinque dimensioni: didattica, ricerca, citazioni, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione. I dati utilizzati in larga parte provengono dalle banche dati di pubblicazioni scientifiche e da questionari sottoposti agli accademici e alle aziende; solo in parte vengono integrati da dati puntuali forniti dagli stessi Atenei selezionati. L’Università di Padova fa rilevare un miglioramento notevole sui macro-parametri della ricerca e del trasferimento tecnologico, quest’ultimo misurato come finanziamenti forniti dalle imprese. Nell’indicatore “Research influence” (citazioni) l’Ateneo guadagna 69 posizioni, passando dal 299° al 230° posto su scala mondiale. Questo indicatore fa segnare il punteggio più alto dello score (84,1 su 100), a conferma della qualità e dell’impatto bibliometrico riconosciuto alla produzione scientifica di Ateneo. Nella dimensione “Research”, che valuta la produttività della ricerca, la reputazione accademica e il reddito, l’Ateneo guadagna 16 posizioni, passando dal 286° al 270° posto su scala mondiale. Infine, con riferimento all’indicatore “Industry Income”, che misura i finanziamenti che derivano dal comparto aziendale ed industriale, l’Ateneo guadagna ben 204 posizioni, balzando dalla 505° posizione alla 301° posizione al mondo. A livello nazionale l’Università di Padova occupa la quarta posizione sulle 56 Università italiane considerate.

Daniela Mapelli

«Abbiamo ottenuto un risultato importante che premia, in particolare, la forza della nostra ricerca scientifica, l’innovazione della didattica e la profondità della terza missione – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Le indicazioni che ci arrivano dai ranking contribuiscono a valutare l’efficacia delle politiche di ateneo. Sono particolarmente felice che sia stata certificata l’altissima qualità della nostra ricerca, in un anno che ci ha visto ottenere molti risultati, penso – due esempi su tutti – ai dipartimenti d’eccellenza riconosciuti e agli ERC Starting Grants ottenuti e l’altrettanto alta validità della nostra offerta didattica, continuamente adeguata sulla base delle esigenze di società e mondo produttivo. Allo stesso modo fa piacere sia stata notata la nostra capacità di connessione e condivisione con il territorio che ci circonda, come dimostrato dall’apertura del Museo della Natura e dell’Uomo, fra i più grandi musei universitari d’Europa».