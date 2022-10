Istituti oncologici, lo Iov scala posizioni nella classifica di Newsweek

Il terzo in Italia come Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) pubblico interamente dedicato all’oncologia, al 14esimo posto nel Belpaese comprendendo le strutture pubbliche e private totalmente o con settori dedicati alla lotta alle neoplasie, al 128esimo posto su scala mondiale come centro dedicato alla diagnosi e alla cura del cancro: è l’Istituto Oncologico Veneto, così come appare nel prestigioso ranking stilato da “Newsweek”, la rivista che annualmente “mette in fila” i migliori ospedali specializzati del mondo, in collaborazione con la società di ricerca globale Statista.

Iov

L’edizione 2023 esalta lo Iov constatando un guadagno di 24 posizioni rispetto alla classifica 2022: l’Istituto Oncologico Veneto sale infatti dal 152° al 128° gradino nel mondo. Una soddisfazione ancor più intensa se si pensa che si tratta di un Istituto molto “giovane”, creato appena nel 2005 e ampliato solo nel 2017. Il punteggio assegnato da Newsweek tiene conto di diversi parametri, ognuno con un proprio “peso”: il ranking è frutto per il 92,5% dei giudizi espressi da 40.000 professionisti della sanità (punteggio ottenuto da due “sotto-categorie”: centri raccomandati da esperti della materia per il 70%; centri raccomandati da professionisti della sanità per il 30%); per il 5% considerando gli accreditamenti e le certificazioni ottenute dalle strutture ospedaliere; per il 2,5% prendendo in esame i giudizi dei pazienti, basandosi su un questionario proposto dalla società Statista sulla misurazione degli esiti riportata dagli assistiti stessi (indagine PROMs: “Patient-reported outcome measures” ovvero Misurazioni incentrate sui riscontri dei pazienti).

Classifica

«Ho appreso della posizione dello Iov nella speciale classifica di Newsweek con particolare soddisfazione - commenta il prof. Vincenzo Bronte, direttore scientifico dello Iov - perché conferma quello che emerge anche dai parametri di produzione scientifica monitorati dal nostro Istituto, un’ulteriore indicazione dell’eccellenza dei nostri ricercatori nel panorama nazionale ed internazionale». Aggiunge la dottoressa Patrizia Benini, direttore generale dello Iov: «È sempre un piacere ricevere giudizi favorevoli, ancor di più da una rivista universalmente riconosciuta come Newsweek: sapere che il nostro Istituto oncologico, con una "età" così giovane e di dimensioni relativamente contenute, è annoverato tra gli ospedali di settore migliori d'Italia e tra i primi 130 del mondo è un grande orgoglio. Il risultato è frutto naturalmente della professionalità e della competenza di chi vi lavora all'interno, impegnato sia in laboratorio che al letto del paziente, cui vanno il mio plauso e il mio ringraziamento. Guardarsi allo specchio e vedere una strada così ben tracciata e via via sempre più riconosciuta internazionalmente, stimola a procedere ancor più speditamente, con entusiasmo scientifico, senza mai perdere di vista la centralità dell'assistito».