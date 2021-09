Claudio Locatelli a Kabul racconta l'Afghanistan dei Talebani

«Solo una piccolissima parte degli armamenti è stata distrutta, ma elicotteri, aerei, veicoli e molto altro sono intatti». Claudio Locatelli racconta attraverso i suoi canali social la Kabul di questi giorni mentre è inseguito da dei bambini. Sembrerebbe tutto normale, ma così non è. «E' solo una facciata. I talebani quando hanno capito che ero un giornalista hanno completamente atteggiamento quando sono sbarcato all'aeroporto. E' così con tutti, a telecamere accese c'è un modo di comportarsi, una volta spenta le cose cambiano».

Kabul

E’ appena arrivato all’aeroporto e mostra quella che definisce una situazione surreale. Ci sono tanti mezzi americani ora in mano talebana, ottenuti senza sparare un colpo. Locatelli che ha già fatto esperienze di questo tipo in passato, nel nord della Siria raccontando e partecipando alla resistenza curda, ad esempio. «Tante persone chiedono di essere portate via, il timore di tutti è che l’atteggiamento disponibile dei talebani sia solo di facciata, che passate qualche settimane la situazione possa precipitare». Locatelli è stato nell’area dove ci sono gli stati attentati che hanno provocato la morte di tanti civili, circa centosettanta persone oltre ai militari talebani. «Tante testimonianze parlano di cadaveri colpiti da armi da fuoco».

Zabihullah

Locatelli in un'altra diretta mostra la confusione generata dalla fila di persone in attesa di ritirare i propri soldi dalla banca. C'è anche qualche momento di tensione e lui mostra i documenti che ha ottenuto proprio dai talebani che lo autorizzano a girare e filmare. Il colpo giornalistico vero infatti Locatelli lo ha fatto intervistando il portavoce generale dei talebani, ora dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan. L’uomo di cui nessuno conosceva neppure il volto fino al 17 agosto, Zabihullah Mujahid ha accettato di rispondere alle sue domande. Un gran colpo quello di Locatelli. Mentre da noi, anche chi scrive, inseguiva fantasmi no vax nelle stazioni, il giornalista combattente, come gli piace definirsi, era a Kabul a porre domande a un uomo che può determinare i destini di un gran bel pezzo di mondo. Chapeau.