Ostanel: «Isole di calore e città roventi, servono fondi per i comuni»

«Da sempre seguo questo tema con estrema attenzione. Infatti solo dopo un mio emendamento la Regione si era decisa a predisporre una Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico. Ora però servono finanziamenti strutturali, in modo da creare un fondo speciale per i comuni che permetta loro di realizzare le opere specifiche. Bisogna fare in modo che non esistano più quartieri (quelli cementificati, spesso abitati da persone povere) con temperature di otto gradi più elevate rispetto ad altri. Dobbiamo assolutamente trovare fondi e individuare progetti per far in modo che i comuni riescano ad adattare città e quartieri al cambiamento climatico». Lo dice in una nota Elena Ostanel, consigliera regionale del gruppo Il Veneto che Vogliamo, che interviene dopo la pubblicazione dei dati di uno studio universitario sulle isole di calore e le differenze di temperatura registrate tra i vari quartieri di Padova, che possono arrivare anche ad alcuni gradi tra una zona invasa dal cemento ed una con un'adeguata presenza di verde. Elementi di disagio similari con ogni altra città capoluogo e ogni altro esteso centro urbano del Veneto, una delle regioni con il peggior indice di consumo di suolo a livello nazionale.

Anche per questo la consigliera si rivolge proprio al Presidente della Regione: «E se proprio Zaia vuole chiedere dei fondi allo Stato per qualche iniziativa, li chieda per far funzionare adeguatamente la Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico in collaborazione con Arpav (Dgrv 705/2022: visto che oltre i due spiccioli iniziali non ne ha stanziati), invece che pietirli per il suo centro studi. Di statistiche per costruire a tavolino narrazioni splendenti i cittadini che vivono nei quartieri delle nostre città più cementificati non sanno cosa farsene. Servono invece aree verdi e alberi per resistere meglio alle ondate di calore, amplificate dalle zone con più cemento ed edifici, non di rado abitate da anziani e famiglie a basso reddito, che vengono così colpite da un'ingiustizia climatica che acuisce la loro vulnerabilità sociale. I centri studi ad personam possono aspettare, le azioni per ridurre l'impatto del cambiamento climatico nelle nostre città no».