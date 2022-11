Cna sostiene la vultura e firma una convenzione con MusicaInNova per percorsi agevolati

Favorire la ripresa di un settore, quello dei servizi culturali, pesantemente colpito dagli effetti dell’emergenza Covid, aiutando le imprese del territorio a espandere il loro bacino di utenza. Nasce con questa finalità la convenzione siglata nelle scorse settimane tra Cna Padova e MusicaInNova srl, società che offre corsi di musica e sale prova attrezzate all’interno del centro Padova Musica (via Piave 31/b).

Montagnin

«Il Covid ha colpito duramente tutti i settori e tutte le imprese, ma per quelle del mondo della cultura le conseguenze sono state devastanti e molte di loro hanno rischiato di non sopravvivere» dichiara Luca Montagnin, presidente di Cna Padova. «Con questa convenzione vogliamo lanciare un segnale di vicinanza a tutto il settore, dando l’opportunità ad una realtà come MusicaInNova di espandere la propria rete tra i nostri associati, di promuovere la formazione musicale e di crescere. Arte, musica e artigianato si legano perfettamente, come simboli di creatività ed eccellenza italiana nel mondo».

Dallaporta

«Come tutti i fornitori di servizi culturali, e in particolare le scuole di musica, siamo nati e ci siamo sviluppati nel sistema associativo» commenta Michele Dallaporta, amministratore unico di MusicaInNova. «Ma siamo convinti che il passaggio ad un sistema societario profit sia necessario se si vuole alzare l’asticella e perfezionare la propria organizzazione e modalità operativa. Questa convenzione ci dà la prospettiva di un’ulteriore crescita nell’ambito di una rete ben organizzata come quella di Cna. È uno step importante che ci consente di guardare lontano».

Lo scopo

La finalità della convenzione è quella di favorire gli associati Cna nello studio della musica e in tutti i servizi offerti da MusicaInNova, che avrà così l’opportunità di ampliare il proprio pubblico. In particolare, per le attività formative (corsi di chitarra, canto, pianoforte, batteria, sax, violino e molto altro) e per le sale prova sono previste agevolazioni dedicate agli associati e ai loro familiari. Un altro obiettivo sarà quello di realizzare insieme momenti di informazione e formazione che permettano di promuovere la musica dal vivo realizzata dagli allievi e dallo staff di MuiscaInNova.