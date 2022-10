Appello del Cna Padova al governo Meloni: «Priorità a caro bollette e materie prime»

Nei primi 7-8 mesi del 2022 i costi energetici sostenuti dalle imprese sono raddoppiati e in molti casi triplicati rispetto allo stesso intervallo temporale del 2021. Ma le priorità per le imprese sono legate anche alla difficoltà di reperire le materie prime, che rischia di impattare sull’export, e ai crediti fiscali legati ai bonus edilizi. Cna Padova, in occasione dell’avvio della legislatura, lancia un appello al nuovo Governo.

Montagnin

«Formuliamo i nostri migliori auguri al nuovo Governo e in particolare al neo Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, espressione del territorio veneto, con il quale siamo pronti a collaborare per affrontare le sfide difficili e impegnative che abbiamo di fronte» dichiara il presidente di Cna Padova Luca Montagnin. «Il nuovo Governo dovrà con urgenza affrontare vere emergenze a partire dai costi insostenibili delle bollette energetiche e dalla difficoltà di reperimento delle materie prime, di componenti e semi-lavorati, che si sta già riversando sui costi di produzione e quindi potrebbe presto penalizzare l’export di prodotti finiti Made in Italy. È necessario intervenire anche sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi, una misura che ha sostenuto le imprese del settore ma che rischia oggi di creare problemi. Le aziende si trovano senza liquidità con cui pagare tasse e stipendi: chiediamo al Governo di trovare al più presto uno strumento per svuotare i cassetti fiscali delle imprese. Da parte nostra rinnoviamo la disponibilità a confrontarci per individuare soluzioni e misure nell’interesse del rilancio dell’Italia».