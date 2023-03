Coalizione Civica: «Giordani voti contro l'ampliamento dell'Alì a Camin»

Coalizione Civica contuìinua la sua battaglia contro la variante urbanistica che permetterebbe ad Alì di allargarsi a Granze di Camin. «Uno dei fattori determinati per il successo e la riconferma della Giunta Giordani alle scorse elezioni sono state le politiche avviate in campo ambientale nel corso del precedente mandato amministrativo, politiche per la cui elaborazione e realizzazione fondamentale è stato il contributo di Coalizione Civica - scrivono in una nota - .Molte cose sono state realizzate: si pensi all’eliminazione delle previsioni edificatorie nel parco del Basso Isonzo e nel Parco Iris, all’acquisizione dell’area Valli a San Carlo, alla sospensione di ogni nuovo progetto di lottizzazione edilizia in vista dell’adozione del nuovo Piano degli Interventi, ai finanziamenti ottenuti per la bicipolitana e le nuove linee tranviarie. Molte altre sono state progettate, tracciando le linee strategiche per una effettiva transizione ecologica della nostra città. Purtroppo dobbiamo constatare che non sempre ciò sta avvenendo e che anzi sta emergendo qualche segnale decisamente negativo».

«Un caso esemplare è da questo punto di vista quello relativo alla richiesta di una Variante al Piano degli Interventi, approvato solo qualche giorno fa, per consentire l’urbanizzazione e la cementificazione da parte della società Alí di oltre 15 ettari di suoli agricoli in prossimità della zona industriale ai confini con il Comune di Saonara - proseguono - -Com’è noto, la società Alí si propone di estendere e potenziare i propri magazzini di via Svezia con la creazione di un nuovo mega centro di magazzinaggio e smistamento merci automatizzato a servizio di un bacino d’utenza regionale, urbanizzando un’area che vecchio e nuovo Piano degli Interventi prevedono invece venga mantenuta a destinazione agricola. Un’area enorme, la cui estensione, per farcene un’idea, è quasi doppia rispetto a quella di Prato della Valle (di poco superiore quest’ultima agli 8 ettari, comprendendo anche le aree asfaltate e le vie che la delimitano). Un’area di elevato valore naturalistico, che fa parte di uno dei fondamentali corridoi ecologici previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), prossima alle sponde dell’idrovia Padova-Mare e nella quale è presente una pregevole casa rurale che il progetto della società Alí si propone di demolire».

«La richiesta della società Alí, ove fosse accolta dal Consiglio Comunale, comportando un rilevante consumo di suolo sarebbe dunque in evidente, radicale contrasto con le previsioni e le strategie del Piano degli Interventi e con gli stessi “Indirizzi generali di governo 2022-2027” approvati dal Consiglio Comunale il 5 luglio 2022, che affermano la necessità di "lavorare per il consumo di suolo zero, per il controllo della densificazione della città, per il recupero dei vuoti urbani delle aree degradate dismesse”. Non solo. Come sopra abbiamo ricordato, tra i fondamentali strumenti di pianificazione e programmazione dell’Amministrazione comunale vi è anche il “Piano del verde”, che ha conseguito importanti riconoscimenti a livello nazionale, proprio in quanto dedica una particolare attenzione alle aree agricole periurbane caratterizzate da elevati valori agronomici e paesaggistici, tra queste aree vi sono i 15 ettari interessati dalla Variante di Piano richiesta dalla società Alí. Nel Piano del Verde le aree che la società Alí vorrebbe cementificare fanno parte integrante di un ambito unitario, chiaramente perimetrato a sud est della zona industriale, che dovrà costituire elemento essenziale per l’attuazione del più generale progetto di “Parco agro-paesaggistico” finalizzato - come indicato dallo stesso Consiglio Comunale con propria delibera del 30 novembre 2020 - al potenziamento dei servizi eco-sistemici, alla sicurezza idraulica, al benessere e alla salute degli abitanti, alla costruzione di un nuovo modello agro-alimentare di elevata qualità biologica, alla valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, alla promozione del turismo culturale e naturalistico, alla formazione di nuove attrezzature e servizi ricettivi e didattici, alle attività sociali, sportive e del tempo libero, ad un’azione di contrasto e di adattamento ai cambiamenti climatici e alla ricolonizzazione naturalistica del territorio antropizzato.

Chiediamo quindi che l’Amministrazione, nel rispetto delle linee strategiche che sono state alla base della propria rielezione, respinga la richiesta di variante urbanistica avanzata dalla società Alì e che anzi proceda con rinnovato impegno nell’attuazione dei piani e dei programmi sin qui elaborati ed approvati».