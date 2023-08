Coalizione Civica: «Basta con la concezione di una città soffocata dalle auto. Serve tram e meno park»

Anch Coalizione Civica irrompe nel dibattito su tram e Prandina: «In questi ultimi giorni sulla stampa sono state riportate molte prese di posizione a favore dell’aumento di parcheggi in città o contro i nuovi cantieri del tram. Insomma trasporto privato contro trasporto pubblico, che significa conservazione e inquinamento contro innovazione, salute e vivibilità. La città è già oggi soffocata dalle file di macchine in parcheggio e tante piazze sono state sacrificate a questa funzione. Si è trattato di uno sviluppo inverso, invece che intorno alle persone la città si è sviluppata intorno all’auto. Il risultato lo abbiamo sotto gli occhi e nei polmoni. Marciapiedi, piste ciclabili, aree pedonali, l’auto impera ovunque rendendo la città inospitale».

Incidenti stradali

«Per non parlare degli incident, che per la maggior parte avviene nelle città - continua la nota - .Questo stile vita urbano non è più sostenibile, non è adatto al benessere della persona e incide negativamente sulla salute delle collettività. In tutta Europa si stanno studiando soluzioni per migliorare la qualità della vita nei centri urbani e i progetti vanno tutti nella stessa direzione: ridare spazio alle persone. Potrà sembrare banale, ma i dati ci mostrano che le strade costituiscono circa l’80% degli spazi aperti delle città, superfici che dovrebbero essere impiegate per la vita delle persone, per la socialità e per le attività commerciali. Molti esempi dimostrano che la trasformazione delle strade in spazi condivisi e accessibili a tutti apporta benefici sia sul piano ambientale, sia sul piano della vivibilità e del benessere, anche economico».

La Prandina

«Ne abbiamo alcuni esempi virtuosi, dovrebbero ricordarsene quelli che oggi sostengono la necessità di 1000 posti auto in centro storico. Le attività commerciali di via Umberto e via Roma, senza traffico, sono decollate tanto da attrarre nuove aperture di negozi - chiude la nota di Coalizione Civica - .Riteniamo che la nostra città debba cogliere al meglio l’occasione degli importanti finanziamenti ottenuti per dare finalmente una svolta alla nostra mobilità. Gli obiettivi primari devono essere orientati alla sostenibilità, per ridurre l’inquinamento atmosferico e rendere la città più vivibile. Auspichiamo l’introduzione di più zone 30 in tutti i quartieri, la riduzione dei parcheggi nel centro storico e l’aumento di zone scambiatore, la promozione della mobilità condivisa, pedonale e ciclabile per raggiungere gli obiettivi della neutralità climatica entro il 2030»