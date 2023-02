Addio a Silvana Melato, "maestra" di estetica ed acconciatura

Il giorno di San Valentino è mancata Silvana Melato, 85 anni, per molto tempo titolare del salone di estetica ed acconciatura “Istituto Silvana” di Padova. Da imprenditrice è stata attiva per tanti anni all’interno dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova, oggi Confartigianato, associazione nella quale si è impegnata, anche da dirigente, per la promozione del sistema di categoria acconciatura ed estetica, lavorando al fianco di Anna Panozzo.

La sua attività

Il suo salone ha avuto sede nel centro storico, in via Santa Lucia. Poi, con l’espansione del quartiere Arcella, si è trasferito nei locali di via Enrico Toti, rimanendo punto di riferimento per generazioni di padovani. Si era dedicata anche alla formazione di nuovi operatori dell’estetica, aprendo a Padova un’apposita scuola. Con il pensionamento, si era trasferita a Ca’ di Mezzo, frazione di Codevigo, insieme al marito Benito Grappeggia, imprenditore milanese, mancato sette anni fa. I funerali di Silvana Melato saranno celebrati giovedì 23 febbraio, alle 10 nella chiesa di Codevigo, la sepoltura avverrà nel cimitero di Noventa Padovana. «Oltre al legame di parentela, mi univa a lei la passione per questo lavoro – spiega Anna Parpagiolla, ex presidente nazionale di Confartigianato Estetica – abbiamo perso una figura che si è sempre impegnata con passione, insegnando alle nuove generazioni ciò che aveva imparato».