La coabitazione intergenerazionale a Padova arriva in tv: protagonista del programa di Pif su Rai 3

Va in onda domani sera, venerdì 16 febbraio alle 20:20, su Rai 3, la nuova puntata di “Caro Marziano”, il programma-documentario girato e condotto da Pierfrancesco Diliberto, “Pif”, che racconta il nostro Paese attraverso brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore alieno. Protagonista dell’episodio è proprio l’esperimento di coabitazione intergenerazionale avviato dal Comune di Padova nell’estate 2023, dopo che ad avere l'intuito era stata l'ex assessora al sociale e alle politiche abitative, oggi consigliera comunale di Coalizione Civica, Marta Nalin. Il racconto è affidato alla voce di due protagoniste del progetto, che da ottobre condividono la stessa abitazione: la signora Maurizia Galuppo, che ha messo a disposizione una stanza all’interno della sua casa, e Caterina Galizian, studentessa diciottenne arrivata quest’anno a Padova per cominciare gli studi di Biologia all’Università. Per entrambe l’esperienza si è rivelata positiva e arricchente dal punto di vista umano e relazionale e puntano, con il loro intervento, a farla conoscere e spingere nuove persone a sperimentare questa forma alternativa di convivenza.

Le coabitazioni

La loro, infatti, è una delle cinque coabitazioni avviate nella prima fase del progetto, nato con l’intenzione di offrire una soluzione innovativa all’emergenza abitativa che spesso studenti e studentesse fuori sede si trovano ad affrontare. Non un rapporto di tipo assistenziale, ma un patto intergenerazionale tra la popolazione studentesca e i cittadini di Padova over 65, volta a favorire relazioni solidali a partire da un regolare contratto di locazione. Pietro Bean, Consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, dichiara: «Sono orgoglioso che la nostra sperimentazione acquisti risonanza nazionale, perché ha dimostrato una volta di più che è possibile rispondere a situazioni emergenziali con l’attivazione di reti di solidarietà. Il successo di questa prima fase fa ben sperare per un proseguimento del progetto che consenta di mettere a regime l’esperienza e arrivare al nuovo anno accademico con una proposta rodata e ampliata».