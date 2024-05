Colasio sprezzante: «Autore della scritte un'ameba culturale»

L'autore della scritta "stop genocide", il riferimento a quanto sta accadendo al popolo palestinese è inequivocabile, ha agito quando erano circa le 4 e 30 del mattino. Pur non essendoci stata alcuna rivendicazione è chiaro a cosa il messaggio si riferisce. Non solo a Gaza in realtà, ma anche in Cisgiordania, sono quotidiani gli attacchi da parte dell'esercito israeliano che dopo i drammatici fatti del 7 ottobre sta trattando un intero popolo come fossero tutti miliziani di Hamas. A Gaza si sono già superati i 33mila morti, anche chi è meno avvezzo a seguire e ad essere informato sulle vicende internazionali può comprendere la drammatica portata di queste operazioni militari.

Le scritte però hanno subito creato discussioni, polemiche e accuse, soprattutto in un paese come il nostro dove è evidentemente un tabù criticare quanto sta avvendendo nella Striscia e non solo. Chi lo fa automaticamente rischia di essere tacciato di sostenere i terroristi. Fa inoltre così scalpore perché quelle scritte, perché sono due non solo una, sono state fatte sopra a uno dei monumenti che caratterizza la nostra città e la nostra storia, il Caffé Pedrocchi. Ma di scritte così, in città, ce ne sono altre.

L'assessore alla cultura Andrea Colasio oltre a rassicurare sul fatto che entro un paio di giorni le due scritte riportanti lo stesso messaggio saranno rimosse, si augura che sia presto scoperto l'autore. «Sono state già consegnate le immagini alla Questura, mi auguro che l'idiota responsabile possa essere individuato e perseguito penalmente, come noi intendiamo fare», dice parlando a nome dell'amministrazione. «Chi ha compiuto questo gesto non conosce il luogo e la storia del Pedrocchi. Non è un capannone in zona industriale, stiamo parlando di un ameba culturale. E' un'offesa non solo allo stabile ma a tutti i cittadini di Padova. Non depone neppure a favore della sua causa questo tipo di comportamento che mi auguro non si verifichi più». Colasio ricorda che lo storico caffé è stato rifugio di combattenti per libertà e diritti. «Il Pedrocchi non si tocca, è un luogo che ha un'aurea magica, un luogo carico di storia che ne ha viste tante», ha commentato Colasio. «In un paio di giorni, con una spesa minima, tutto tornerà come prima», ha asscurato Colasio. A Gaza invece no.