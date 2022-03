Sonny Colbrelli in cura a Padova dopo l’arresto cardiaco al giro di Catalogna

Sarà Padova la casa di cura di Sonny Colbrelli. Il 31enne ciclista bresciano campione d’Italia e Europa, re dell’ultima Roubaix, è stato affidato alle cure di Domenico Corrado. Dopo l'arresto cardiorespiratorio di lunedì scorso, al termine della prima tappa del Giro di Catalogna, è stato trasferito in Italia ed ora si sottoporrà a nuovi accertamenti in un centro specializzato di Padova. Sonny ora dovrebbe restare qualche giorno nella città del Santo dopo essere uscito dall’ospedale di Girona, dove era ricoverato a causa del malore accusato subito dopo la conclusione della prima tappa della Volta a Catalunya (è arrivato secondo). Colbrelli è stato curato dal luminare spagnolo Ramon Brugada, ed è stato lui ad indirizzarlo a Corrado, un’altra autorità in materia.