Ucraina, per Coldiretti allevamenti a rischio con lo stop al mais dall'Ungheria

Con la decisione dell’Ungheria di ostacolare le esportazioni nazionali di cereali, soia e girasole, anche nella nostra provincia sono a rischio diversi allevamenti per l’alimentazione degli animali dal mais importato da Ungheria e Ucraina che hanno di fatto bloccato le spedizioni e rappresentano i primi due fornitori dell’Italia del prezioso e indispensabile cereale. È l’allarme lanciato dal presidente nazionale della Coldiretti Ettore Pradini che denuncia il comportamento irresponsabile di un Paese che fa parte dell’Unione Europea come l’Ungheria.

La protesta

«Da Ungheria e Urcaina - dice Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - arriva circa la metà del mais che importiamo ogni anno. Questo blocco mette in difficoltà da subito i nostri allevamenti e le aziende che necessitano cereali, dall'Alta alla Bassa Padovana. Oltre all'impennata delle materie prime e dei costi energetici che già stanno pesando all'inverosimile sull'agricoltura ora ci si mette anche il blocco delle importazioni. Ci viene a mancare l'alimentazione per gli animali e già ci sono ripercussioni sugli allevamenti a livello locale, con il blocco di alcuni contratti di fornitura. Avanti di questo passo non sappiamo con cosa potremo nutrire le decine di migliaia di capi presenti nelle nostre stalle". Il prezzo del grano, ricorda la Coldiretti, ha messo a segno un aumento del 40,6% in una settimana per un valore ai massimi da 14 anni di 12,09 dollari per bushel (27,2 chili) che non si raggiungeva dal 2008 ma su valori al top del decennio si collocano anche le quotazioni di mais mentre la soia sale del 5% nella settimana, secondo l’analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale del Chicago Board of Trade, punto di riferimento per le materie prime agricole.