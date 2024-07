Colli-Unesco, agricoltori e albergatori soddisfatti: «Da oggi tutti gli occhi sono puntati su di noi»

Una notizia a lungo attesa, festeggiata con soddisfazione: l’inserimento dei Colli Euganei nella lista dei siti Mab Unesco premia l’impegno di chi vive e lavora su un territorio unico e straordinario, in particolare degli agricoltori, afferma Coldiretti Padova. “E’ il risultato di un lungo e certosino lavoro che mette in luce quanto di meglio abbiamo sui nostri Colli Euganei - afferma Roberto Lorin presidente di Coldiretti Padova - è il riconoscimento di un patrimonio in cui l’agricoltura gioca un ruolo da protagonista. Pensiamo alla viticoltura, ma anche alla diffusa attività agrituristica, all’olivicoltura di qualità e a diverse altre produzioni d'eccellenza. Sono centinaia e centinaia le imprese agricole inserite in questo contesto paesaggistico e ambientale in cui l’attività dell’uomo è intrecciata da secoli con il paesaggio e lo caratterizza. Ci auguriamo che l’inserimento dei Colli Euganei nella lista dei siti Mab Unesco diventi il volàno per valorizzare e promuovere il turismo rurale, all’insegna della sostenibilità ambientale, ma anche dell’attenzione verso l’agricoltura, presidio attivo del territorio. Il nostro plauso va al Parco Regionale dei Colli Euganei e a tutti gli attori che hanno permesso di raggiungere questo bel traguardo, che ora deve trasformarsi in un nuovo punto di partenza”, conclude Lorin.

“Oggi gli occhi sono puntati sulle eccellenze dei Colli Euganei - aggiunge il direttore di Coldiretti Padova Carlo Belotti - punti di forza ai quali il settore primario contribuisce in maniera determinante, rappresentando insieme al turismo la principale risorsa di un territorio da tutelare e difendere. Questo grazie al lavoro quotidiano degli agricoltori, all’impegno costante di uomini e donne che sono la vera ricchezza dei nostri Colli Euganei”.

“I Colli Euganei hanno ottenuto il riconoscimento Biosfera MAB Unesco, un marchio prestigioso e di caratura internazionale, cui hanno contribuito pure gli agricoltori, primi custodi di un’area di grandissimo pregio”. Così il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, subito dopo l’annuncio del responso: “L’agricoltura non è soltanto produzione di eccellenze, ma anche salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi. Crediamo che questo risultato vada condiviso con la Regione, l’ente Parco, le quindici amministrazioni interessate, le associazioni e pure le centinaia di imprenditori agricoli che da sempre si dedicano con passione ad un territorio tanto meraviglioso quanto fragile”. Ora comincia una nuova fase: “Siamo tutti chiamati a fare squadra affinché i Colli siano i primi protagonisti di un turismo lento, rispettoso dell’ambiente e delle attività agricole. Le eccellenze quali i vini e l’olio rappresentano, infine, delle opportunità da sviluppare costantemente, in maniera sostenibile”.

«Le riserve di biosfera - spiega Poli - sono luoghi riconosciuti dall’agenzia Onu per la capacità di coniugare il valore paesaggistico con un modello di sviluppo centrato sulla sostenibilità, valore pienamente in linea con la domanda di turismo slow dei nostri ospiti, che arrivano alle Terme alla ricerca di salute, benessere e contatto con la natura. Il riconoscimento può portare un indotto significativo anche nel nostro territorio termale, contiguo all’area dei Colli, dove l’offerta ricettiva è molto limitata: ecco che Abano, Montegrotto, Battaglia Terme e Galzignano, i territori in cui sono presenti le nostre strutture, rappresentano di fatto l’hub ideale per chi vuole visitare i Colli. Certo c’è un potenziale ancora inesplorato e molta strada resta ancora da fare in termini di sinergie possibili: il primo nodo a cui mettere mano è quello della mobilità, dal momento che oggi i collegamenti Terme-Colli con il mezzo pubblico sono quasi inesistenti. Vantiamo un prodotto turistico davvero unico, in cui termalismo e natura si fondono in modo simbiotico, il riconoscimento Unesco deve essere ulteriore sprone per valorizzare questa unicità».