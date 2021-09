Installazione completata: pronte all'uso le nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Per accedere alla ricarica occorre scaricare l’app del gestore, Be Charge, e registrarsi per calcolare il tempo e il costo del servizio, oltre che per avviare e fermare la ricarica direttamente dal proprio smartphone

Sono funzionanti le colonnine per la ricarica dell’e-mobility. Adesso i proprietari dei veicoli elettrici, o chi stesse optando per l’acquisto di un’auto alimentata elettricamente, sanno che ad Albignasego possono contare su ben nove colonnine doppie di ricarica: in pratica una in ogni quartiere.

Mobilità sostenibile

Sempre più persone optano, infatti, per l’acquisto di un veicolo elettrico, per motivi economici ma anche legati all’ecosostenibilità, ma la scelta è vincolata alla presenza sul territorio di adeguati sistemi di ricarica. Il Comune di Albignasego, sensibile all’ambiente, ha avviato quindi questa iniziativa che va nella direzione di ridurre l’impatto derivanti dai comportamenti quotidiani delle persone, procedendo nella direzione di uno sviluppo sostenibile. Le colonnine sono quindi ora tutte attive: solo a Mandriola c’è da attendere ancora qualche giorno per perfezionare gli ultimi dettagli del collegamento alla rete elettrica.

Dove trovarle

Le postazioni sono diffuse quindi in maniera capillare per avvicinarle il più possibile ai cittadini. Sono state collocate nelle zone centrali della Città (in via Milano, in largo Obizzi e in via Padova) e nei quartieri di Carpanedo in via Cherubini, Lion in via San Marco, a San Giacomo nel parcheggio di via San Giacomo, ai Ferri nel parcheggio del campo sportivo in via Saba, a Mandriola in via Don Milani e a Sant’Agostino nel parcheggio delle scuole in via Donatello. Per accedere alla ricarica occorre scaricare l’app del gestore, Be Charge, e registrarsi per calcolare il tempo e il costo del servizio, oltre che per avviare e fermare la ricarica direttamente dal proprio smartphone. Nei posteggi dedicati, contrassegnati dalle righe di colore verde, sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, ai veicoli che non debbano fermarsi esclusivamente per effettuare la ricarica.