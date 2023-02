Piano degli interventi, i comitati tuonano: «Non è questa la città che vogliamo»

«Il Consiglio Comunale si riunisce per votare un Piano degli Interventi i cui contenuti non sono stati condivisi e dopo aver respinto 137 osservazioni durante 14 sedute della 5^ Commissione che si sono tenute a porte chiuse in assoluta segretezza, pertanto non si conoscono i criteri che hanno portato al rigetto di queste osservazioni. Ma quale trasparenza, quale partecipazione!»: alla vigilia del voto di domani, lunedì 13 febbraio, i comitati 2 Sì Acqua Bene Comune, Laboratorio Pontevigodarzere, No Quarta Linea inceneritore di Padova, San Bellino sicuro e Stanga si scagliano contro l'amministrazione comunale.

Piano degli Interventi

Proseguono i comitati: «Per mesi ci siamo dovuti sorbire la favola della città dei Rioni dove in ogni quartiere si sarebbero dovuti creare i servizi mancanti, raggiungibili in 15 minuti. Una suggestiva narrazione, che però resta una scatola vuota in quanto i servizi per i cittadini non c’erano prima e non ci saranno dopo. Nel piano degli interventi non ci sono le aree destinate ai servizi pubblici. In molti quartieri sono completamente assenti punti di aggregazione sociale e culturale quali cinema, teatri, librerie, sale di quartiere, aree verdi, che senza indicazione nella cartografia del Piano non potranno essere mai realizzate. Per portare nei quartieri i servizi mancanti, serviranno dei Piani Urbanistici di Attuazione e quelli finalizzati a realizzare la città pubblica richiedono una decisa volontà politica, che questa Amministrazione non dimostra di avere, più attenta allo sviluppo della città privata rispetto a quella pubblica. Le grandi aree verdi della città come Parco Iris, Basso Isonzo e Guizza nel Piano adottato sono Zona Territoriale Omogenea “residenziale di espansione” (ZTO C2), quindi zone edificabili e non a parchi come l’Amministrazione aveva con grande clamore promesso. Questa incoerenza potrebbe aprire le porte a edificazioni anche all’interno dei parchi. Chiediamo che nella votazione per l’approvazione del PI queste grandi aree siano destinate a verde pubblico ed attrezzato a parco, altrimenti per tutelarle saranno necessarie in futuro delle varianti al PI».

Prandina

Aggiungono i comitati: «Siamo allarmati anche per l’area Prandina. Il PI adottato la destina a verde pubblico attrezzato a parco. Il Sindaco in barba a quanto votato vorrebbe ora utilizzarlo a parcheggio e auditorium. Una norma del PI adottato e che con la votazione di domani sarà definitivamente approvato consente il cambio di destinazione da parco a parcheggio con una semplice delibera del Consiglio Comunale, saltando quindi la procedura di Variante al PI (procedura più vincolante e molto più complessa di una semplice delibera)».

Edilizia residenziale

«Il problema dell’edilizia residenziale pubblica è completamente assente. Il Piano non nomina mai la casa. Gli studenti non trovano un alloggio in affitto se non ai prezzi esorbitanti di 400/500 euro a stanza, che non tutti certamente possono permettersi di pagare. Sono in arrivo fondi stranieri che investiranno in studentati di lusso, che altro non faranno che far lievitare i prezzi degli affitti per gli studenti, ma conseguentemente anche quelli delle case per le famiglie. È completamente ignorato il problema dell’edilizia economica popolare per le tante famiglie indigenti, che non possono permettersi di pagare un affitto a prezzi di mercato. Questa Amministrazione, oltre ad essere distratta verso le necessità sociali della città e a non tutelare il verde, di fatto continua ad accettare interventi che richiedono consumo di suolo. Per questi motivi i comitati firmatari contestano questa Amministrazione e questo Piano degli Interventi, che rischia di diventare una grande occasione perduta per disegnare la città pubblica e dei servizi mancanti per le persone».