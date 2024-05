Prato della Valle diventa green: i comitati chiedono la depavimentazione dell'anello pattinabile

Il Comitato Pro Prato della Valle ha incontrato in settimana il sindaco Giordani, insieme agli Assessori Bressa e Micalizzi, per presentare loro le nostre proposte per un progetto preliminare per la valorizzazione di Prato della Valle. «Il sindaco ha accolto con entusiasmo il nostro progetto di rilancio - spiega il presidente del comitato, Sebastiano Arcoraci - , impegnandosi, insieme agli assessori Colasio, Bressa e Micalizzi, a reperire le risorse necessarie per attuare progressivamente gli interventi di miglioria da noi proposti. Anche il Sovrintendente ha espresso un parere preliminare favorevole.

«»Dal nostro progetto sono presenti importanti interventi, tra i quali – prosegue Arcoraci - il rifacimento del manto con materiali che riducono l’effetto isola di calore e l'installazione di un sistema di illuminazione a LED a basso impatto ambientale.

Il Comitato Pro Prato della Valle ha molto a cuore il presente ed il futuro di questa meravigliosa piazza, così come tutti i padovani, ne siamo certi, amano – conclude il presidente Arcoraci - farlo splendere ancora di più di quanto splenda già oggi.