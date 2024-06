Il comitato difesa alberi diffida il Comune per il taglio di 5 pioppi alla Mandria

Il “Comitato di Difesa degli Alberi”, insieme ad altre realtà ambientaliste ha protocollato oggi, 24 giugno, attraverso una Pec una lettera di diffida nei coonfronti dell'amministrazione per il taglio di 5 pioppi alla Mandria, chiedondo anche 6 mila euro di danni. «Nella zona di Via Armistizio, precisamente in Via San Giovanni Bosco, si sta procedendo in maniera irregolare, senza la debita segnalazione e durante il periodo della nidificazione, all'abbattimento degli alberi - spiega il presidente del comitato, Alessandro Angrilli - .Sono stati resi pericolosi da errate pratiche di potatura e da una gestione del verde globalmente sbagliata. Sono stati abbattuti centinaia di alberi maturi sani per opere pubbliche negli ultimi anni, a cui va aggiunta una potatura sistematica, frequente e impattante di tutti gli alberi, la sostituzione dei grandi con specie piccole. Ma questa gestione degli alberi, provinciale, autoreferenziale, tutt'altro che ecologica, è sostanzialmente sbagliata. E' stata anche ratificata da un Piano di Gestione delle Alberature, calato dall'alto nel 2019 dall'amministrazione senza la condivisione con gli ambientalisti competenti».

Ad unirsi al coro anche i comitati di difesa dei diritti umani, quello di tutela del Parco Faggi-Sgaravatti, Salix in Mente, la Lega per l'abolizione della caccia, l'associazione No Rotaie, comitato San Bellino, quello per salvare la ciclabile Sografi-Voltabarozzo e Ultima Generazione. «Diffidiamo l'autorità affinché prenda le dovute precauzioni - proseguono - e in particolare chiediamo che l’abbattimento dei pioppi venga posposto per consentire la nidificazione degli uccelli, previo debito controllo dei nostri esperti, che si proceda al reimpianto di altri pioppi, identici a quelli recisi e al risarcimento economico alla cittadinanza, da noi quantificato in 6 mila euro». Ma non è finita qui: «Dall'analisi degli esperti emergono gravi infezioni su branche capitozzate e potate in passato dal Comune - chiude Angrilli - e quindi ci riserviamo l'ulteriore quantificazione dei danni conseguenti all'abbattimento di altri alberi cittadini con una segnalazione alla Corte dei Conti di concerto con altri enti. In quel caso di parla di almeno dieci milioni di euro».