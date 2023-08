Riserva ex Polveriera, rinnovato il comitato tecnico-scientifico

Ha il compito, delicato e prezioso, di esprimere pareri relativi alla gestione, alle modalità di fruizione, alla conservazione e ai risultati di gestione della Riserva naturale dell’ex Polveriera: con una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, il Comune di Albignasego ha rinnovato il comitato tecnico scientifico dell’Oasi, ora in carica fino al 2026.

Ex Polveriera

Confermati tutti gli uscenti: all’assessore all’Ambiente Valentina Luise e al responsabile del V settore sia affiancano l’architetto Roberta Barbone in qualità di esperto nell'ambito storico, la dottoressa Francesca Segna in qualità di supervisore per gli aspetti faunistici e ambientali, Paolo Reggiani in qualità di supervisore scientifico per gli aspetti botanici e ambientali; Carmelo Motta in qualità di rappresentante delle associazioni ambientaliste, Rossella Clai, Presidente Legambiente Pratiarcati. «Figure - spiega l’assessore Luise - che garantiscono un apporto di competenze importante e che affiancano l’amministrazione comune e Legambiente Pratriarcati, cui è affidata la gestione della Riserva, nell’impegno a conservare e rendere sempre più accessibile questo straordinario polmone verde, scrigno di biodiversità». Anche nei mesi estivi continuano inoltre le attività nella Riserva, aperta tutti i weekend dalle 9 alle 12 con visite guidate gratuite previa prenotazione. Sabato 26 agosto alle 20.30, sempre su prenotazione, è in programma un giro notturno organizzato in occasione dell’iniziativa International Bat Night Pipistrelli del Veneto. Per info e prenotazioni: 3389358588, legambientepratiarcati@gmail.com