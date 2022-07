Comitato No Rotaie contro il tram fino ad Agripolis: «Allungare il tragitto è follia trasportistica»

«Progettazione preliminare dell’allungamento del Sir 3 da Voltabarozzo a Legnaro? Non è lungimiranza bensì una follia trasportistica, se con il metrobus su mono rotaia. Vanno tenute in considerazione anche le recenti indagini della Procura di Milano per “odore” di associazione a delinquere che legherebbe i big dei lavori ferroviari e gruppi di ’ndrangheta sul Sir3». Il comitato No Rotaie non ha la minima intebnzione di mollare. La portavoce Liliana Gori si schiera contro la possibilità di allungare il tragitto.

La posizione

«Dal capitolato informativo, pubblicatonell’Albo Pretorio del Comune di Padova e con determina in stessa data, si evince che il potenziale prolungamento della linea Sir 3 si estenderebbe dal Comune di Padova (parcheggio scambiatore di Voltabarozzo), - prosegue Liliana Gori - attraversando la frazione di Roncaglia lungo la Ss 516, attraversando il Comune di Ponte San Nicolò per poi arrivare al Comune di Legnaro al Polo Universitario Agripolis. Saranno previste delle nuove infrastrutture in particolare un nuovo ponte sul Bacchiglione e, da valutare, un nuovo ponte su Autostrada A13. E’ previsto il capolinea presso il Polo Universitario di Agripolis nel Comune di Legnaro. Dal punto di vista tecnologico dovrà essere valutato se confermare o meno la tecnologia presente nell’esistente linea Sir1 e nella linee Sir3 e Sir2 di ipotetica prossima realizzazione. Se l’obiettivo è offrire un servizio alle migliaia di pendolari che ogni giorno si muovono da e per Padova, come gli studenti e il personale di Agripolis, si valutino da subito i moderni bus e filobus elettrici proposti dal Comitato No Rotaie di Padova perché a questa conclusione – aggiunge Gori - probabilmente giungeranno gli studi che costeranno molto denaro pubblico e tale orientamento dovrà essere indice di adozione di tali mezzi anche per il SIR3 e SIR2. Il metrobus attuale, su mono rotaia, non è oggi il bene per il territorio e l’Amministrazione comunale dovrà dimostrare un serio orientamento alla tecnologia futura, al basso impatto economico-ambientale e non incaponirsi su un veicolo non veicolo che sarà prevedibilmente sempre più un vagante in via di ritiro. Ad oggi il Comitato No Rotaie di Padova non ha ancora notizia sull’oggettiva ricezione di tutti i certificati antimafia di alcune ditte, nonostante . conclude Liliana Gori - la firma del contratto di appalto per il Sir3 sia stata apposta lo scorso aprile»