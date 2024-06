Mazzola e Giralucci, oltre 300 militanti di estrema destra alla commemorazione serale

Una presenza numerosa, per ricordare il 50esimo anniversario di uno dei fatti più sanguinosi accaduti a Padova: oltre 300 militanti di estrema destra hanno partecipato nella serata di ieri, lunedì 17 giugno, alla commemorazione di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, uccisi esattamente mezzo secolo fa dalle Brigate Rosse nell'allora sede locale dell'Msi - Movimento Sociale Italiano, dando il via al periodo del terrore delle Br (furono infatti i primi omicidi da loro commessi e rivendicati).

Commemorazione

Partito pochi minuti dopo le ore 19.30 da piazza Mazzini, il corteo si è snodato lungo le strade del centro storico dietro allo striscione "Mazzola e Giralucci per sempre nel cuore dei padovani" e alle due gigantografie delle due vittime, con i partecipanti, in silenzio per tutto il corteo, muniti di fiaccole. All'arrivo in via Zabarella, davanti al luogo in cui avvenne il duplice omicidio, i militanti di estrema destra hanno pronunciato il nome di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci rispondendo "Presente" e facendo nel contempo il saluto romano.