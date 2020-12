Flor nuovo segretario generale della sanità veneta, Rizzuto: «Ottima scelta»

«Mi congratulo per l’ottima scelta: in questi anni ho avuto modo di collaborare strettamente con il dottor Flor, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, ed apprezzarne la grande competenza, la visione ambiziosa e la sensibilità istituzionale. Con lui, l’Azienda Ospedaliera è cresciuta, valorizzando in pieno le sue eccellenze, ed è stata di esemplare efficacia nella gestione della pandemia Covid-19. Con il dottor Flor il progetto del nuovo Polo della Salute di Padova, fortemente voluto dal governo regionale, dall’Università e dalla città di Padova, ha preso corpo. E anche in questo caso, stimolante ed efficace è stato il lavoro congiunto per la definizione dei contenuti e dell’organizzazione di un ospedale disegnato sui progressi della medicina, un ospedale proiettato nel futuro a tutela della salute di cittadine e cittadini della nostra regione»: con queste parole Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova, si congratula con Luciano Flor per la nomina quale segretario generale della sanità veneta.