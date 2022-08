Caro bollette, i commercianti accendono un cero a Sant'Antonio

Ad Ascom, in materia di costi energetici e bollette schizzate alle stelle non sanno più a che santo votarsi. «D’altra parte: il governo? Dimissionario. La politica? In tutt’altre faccende affaccendata. Quindi? Quindi, al comparto del terziario di mercato padovano (vale a dire commercio, turismo e servizi) non resta che votarsi al “Santo” per antonomasia, quel Sant’Antonio che di Padova non era ma che di Padova è diventato il riferimento per tutto il mondo». Queste le premesse per l’iniziativa di Ascom Confcommercio di Padova che oggi 29 agosto ha visto il presidente Patrizio Bertin, accompagnato da una contenuta rappresentanza di colleghi, consegnare sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio al Rettore, Padre Antonio Ramina, un cero. «Un cero – sottolinea il presidente Bertin – che vuole essere, al tempo stesso, la nostra rinnovata devozione nei confronti del Santo per chi crede supplica di protezione celeste in un momento tanto difficile, ma anche esemplificazione laica del rischio di un ritorno ad un passato fatto di vita al lume di candela».