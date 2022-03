Tra 9 giorni scade la gratuità "pandemica" per i plateatici, i commercianti tornano a pagare la Cosap

Dal primo aprile si torna a pagare la Cosap. Il 31 marzo scade il termine per tenere gratuitamente occupati gli spazi esterni di bar e ristoranti. I commercianti in periodo di pandemia hanno avuto l'opportunità di raddoppiare gli spazi e non pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, in modo da poter rilanciare le proprie attività. Il 31 marzo però scade l'emergenza sanitaria e il governo finora non ha previsto ulteriori fondi per coprire il mancato introito della tassa. Oggi 22 marzo l'assessore al commercio Antonio Bressa ha incontrato le associazioni di categoria per iniziare ad avvisare i titolari delle attività, ma intanto sono partite le lettere via Pec per tutti loro in cui si chiede di scegliere entro la fine del mese se mantenere il proprio plateatico in forma allargata oppure se si vuole rinunciare. Chi invece vorrà tenerlo, ma nella forma pre Covid e quindi ridimensionato alle proporzioni previste prima della pandemia, dovrà ripresentare una domanda apposita. Qui i moduli online https://www.padovanet.it/informazione/concessione-di-occupazione-di-spazi-ed-aree-pubbliche-pubblici-esercizi-plateatici. In ogni caso i pagamenti sono sospesi fino al 31 luglio, in attesa di capire se il governo ha intenzione di investire altri fondi.