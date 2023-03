Covid, il modello veneto passa l'esame del Parlamento europeo: la soddisfazione dei medici

Un report stilato dalla Commissione Covid del Parlamento europeo, dopo la missione degli eurodeputati in Lombardia e Veneto nel quale sono stati messi a confronto i modelli di gestione della pandemia basati su medici di base per il Veneto e su prestazione ospedaliera per Bergamo, riporta che il primo «svolge un ruolo primario e fondamentale nella gestione di una pandemia in quanto garantisce un accesso urgente all'assistenza ma evita la saturazione degli ospedali».

Covid

Lo studio ha analizzato le misure prese in Italia per contrastare il coronavirus nella primissima fase di diffusione dei contagi. Secondo quanto riferisce la Commissione Covid si legge: «La regione Veneto e la regione Lombardia in Italia sono state le prime in Europa a essere gravemente colpite dalla pandemia di Covid-19» e la loro esperienza è stata «un utile esempio per il resto d'Europa su come gestire meglio la pandemia». E per trarre esempi preziosi basate sulle diverse esperienze, si legge che «Il confronto tra il modelli veneto, basato su servizio territoriale e centri medici territoriali maggiormente accessibili ai pazienti durante la pandemia, e quello bergamasco basato su trattamento dei pazienti prevalentemente in ambito ospedaliero ha evidenziato che il servizio dei medici di base ha svolto un ruolo importante nella gestione di una pandemia».

Fimmg Padova

«Un riconoscimento che ci onora - ha commentato il Segretario FIMMG Padova Dottor Domenico Maria Crisarà - ma che più di tutto onora il sacrificio dei tantissimi medici e operatori della sanità veneta che nel primo contrastare una malattia del tutto sconosciuta hanno perso la propria vita. Questo studio riconosce a livello europeo l’apporto prezioso e vitale che i medici di medicina generale del Veneto hanno offerto durante la diffusione dei contagi grazie alla vicinanza territoriale ai propri pazienti, creando un modello virtuoso e vincente, esempio da replicare non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Un plauso al delicato compito di raccordo tra Sanità e territorio che i medici di medicina generale svolgono con coscienza ogni giorno, tra le mille difficoltà per la carenza personale e la troppa burocrazia. Come FIMMG - conclude il Segretario di Padova Dottor Crisarà - non possiamo che ringraziare i nostri medici di medicina generale per quanto hanno fatto durante una pandemia che ha lasciato pesantissime cicatrici tra i nostri professionisti come tra la nostra popolazione».