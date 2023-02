La sindaca va a spegnere le candeline insieme alla 95enne Maria Caon

Sono 95 le candeline spente ieri 19 febbraio dalla signora Maria Caon, detta Maria Criveara. Un traguardo festeggiato assieme alla numerosa famiglia e al quale ha partecipato a sorpresa anche il sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale comitense.

Maria Caon

Originaria di Villa del Conte, della borgata dei Caon, Criveari di via Risorgive, terza di otto sorelle, Maria è figlia di Nani Crivearo ed ha sposato con Antonio Anzeliero, detto Rino Fudi con cui ha avuto 3 figli, Renzo, Adriano e Donatella. Ha dieci pronipoti e tanti amati nipoti "da non ricordare il numero”. Ha festeggiato anche assieme alle due sorelle rimaste, Vittoria di 85 anni e Pierina di 87 anni, vulcani di allegria e tanta saggezza. La sua è stata una vita dedicata alla famiglia e le "cose belle" racchiuse in un'unica parola: l'amore, dato e ricevuto.