Giulia Cecchettin e il compleanno da lassù, il papà: «Continua a fare cose belle senza esserci»

Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni ieri, 5 maggio. Gino Cecchettin, padre della studentesse del Bo uccisa a novembre dal suo ex fidanzato, l'ha ricordata così: «È dura, lo è ogni singolo giorno quando mio alzo e vedo la camera di Giulia vuota. Vedo le foto appese al muro assieme ai suoi allegri fumetti, i suoi vestiti sulla sedia, come li aveva lasciati lei e i tanti ricordi che custodisco nel mio cuore». Il ricordo di Giulia è anche nel libro scritto dal padre, Cara Giulia, e nelle sue pagine social. Su Facebook ha pubblicato un fumetto. «Me lo ha mandato una ragazza dicendomi che l’aveva ispirata Giulia, mi sono emozionato ed ho pensato: “Ma guarda Giulia cosa combini..” Una delle tante belle cose che lei sta facendo da lassù».

Lo zio e la sorella

Anche lo zio Andrea Camerotto ha dedicato alla nipote un post sui social. «Stellina, mi sono reso conto che sei stata un regalo. Ci hai regalato sorrisi, bontà, altruismo, intelligenza e delicatezza e molto altro.. Ciao, salutami tanto la mamma». Elena Cecchettin ha invece scelto l'inglese e una storia su Instagram per ricordare la sorella. Queste le parole accompagnate da una loro foto insieme. «Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vederti crescere. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto».

Le indagini

Si avvicina intanto la chiusura delle indagini per il femminicidio di Giulia, con la probabile richiesta di rinvio a giudizio per Filippo Turetta, che si trova in carcere a Verona da novembre con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. La Procura della repubblica di Venezia potrebbe avanzare l'istanza al Gip già a giugno. Il processo potrebbe aprirsi agli inizi di autunno, tra settembre ed ottobre.