L'Università celebra i 90 anni del professor Guglielmi, padre della chirurgia pediatrica

«È da vent'anni, ovvero da quando sono andato in pensione, che non mi metto una giacca, credevate davvero che l'avrei indossata in questa occasione?». Scherza il professor Maurizio Guglielmi, fondatore della Chirurgia Pediatrica dell'Università di Padova, al suo arrivo nell'Archivio Antico di Palazzo Bo, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 gennaio, si è tenuto l'evento organizzato dall'ateneo per celebrare il suo 90esimo compleanno.

Compleanno

Un onore riservato a chi ha fatto la storia della sanità padovana: sotto la guida del professor Guglielmi si è infatti sviluppata la chirurgia oncologica e neonatale e, soprattutto, si è fatto strada il concetto che il bambino chirurgico richiede ambienti, personale e percorsi dedicati e specifici. Ha pubblicato numerosi lavori su riviste nazionali e internazionali ed è stato un elemento importante del comitato etico pediatrico della Regione. Guglielmi divenne il principale promotore della chirurgia oncologica pediatrica fra i chirurghi pediatri italiani, dando vita a un gruppo di lavoro nazionale con finalità didattiche e scientifiche.

Maurizio Guglielmi

Nato ad Asiago il 29 gennaio 1934, Maurizio Guglielmi si laurea a Padova nel 1958 ed entra subito come allievo interno con il prof. Pier Giuseppe Cèvese prima a Sassari e poi, nel 1960, a Padova. Si specializza in Chirurgia generale nel 1964 e, successivamente, in Chirurgia pediatrica. Verso la metà degli anni ‘60 viene incaricato da Cèvese a seguire in particolare i bambini che allora costituivano un grande problema non solo anestesiologico ma anche chirurgico. In questo periodo Cèvese fonda la prima Scuola di Specializzazione in Chirurgia pediatrica in Italia che dirige fino al 1984, quando va in pensione e prende l’incarico Guglielmi. Negli anni ‘70 e ‘80 questa branca della chirurgia compie enormi progressi a cui Guglielmi contribuisce ampliando sempre più i limiti della chirurgia nel bambino. Nel 1987, insieme ai proff. Francesco Pagano, Franco Zacchello, Giovanni Franco Zanon e Giacomo Passerini Glazel, dà il via al centro trapianti renali nel bambino che diventa ben presto un punto di riferimento nazionale. Nel 1993 coordina e partecipa alla separazione di due gemelle siamesi del Benin, una delle quali, diversi anni dopo, viene trapiantata di rene a Padova.

Omaggio

Molti i presenti all'evento in Archivio Antico: ai saluti della rettrice Daniela Mapelli, del presidente della Scuola di Medicina Paolo Dei Tos e Giorgio Palù, presidente Aifa, sono infatti seguiti gli interventi dei colleghi Giorgio Perilongo, Davide D’Amico, Giovanni Franco Zanon e Giorgio Gamba.