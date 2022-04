Si torna a fare giardinaggio, Etra mette a disposizione compost gratuitamente

Aprile, la primavera è arrivata: le giornate si allungano e le temperature diventano più miti, con i fiori sboccia anche la voglia di trascorrere più tempo all’aperto, magari facendo giardinaggio. Trattare il terreno per aumentarne la fertilità è uno dei presupposti per un giardino “sano” e per avere piante rigogliose; meglio allora utilizzare prodotti ecologici e naturali, che non rilasciano nell’ambiente inquinanti pericolosi per gli uomini e per i nostri amici animali. Non c’è nulla di meglio che utilizzare il compost, un fertilizzante naturale derivato soprattutto dallo scarto del verde e dal cosiddetto “umido” prodotto nelle nostre cucine.

Il compost

«Etra mette a disposizione degli utenti gratuitamente una certa quantità di compost – spiega il presidente di Etra Flavio Frasson – che può essere ritirato negli impianti di compostaggio di Vigonza e di Bassano. È un vero passaggio di economia circolare: il verde e l’umido conferiti dagli utenti vengono rimessi in circolo in forma di compost, dando così nuova vita a quello che sarebbe potuto essere un rifiuto da smaltire». L’impianto di Vigonza tratta ogni anno circa 9 mila tonnellate di verde e 2 mila tonnellate di fanghi da depurazione da cui si ricavano quasi 4 mila tonnellate di compost conforme alla attuale normativa regionale e nazionale utilizzabile nel giardinaggio e in agricoltura. Il compost viene ceduto gratuitamente ai privati e, fino al 2021, veniva ceduto anche agli agricoltori. Al momento per questi ultimi una legge regionale ne sta normando l’utilizzo e presto sarà di nuovo disponibile per le grandi utenze. Le utenze domestiche possono sempre recarsi in impianto, in via San Gregorio Barbarigo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Subito prima del cancello di ingresso dell’impianto è a disposizione un cassone da cui prelevare gratuitamente il compost per uso domestico. Si raccomanda di portare con sé un sacchetto o un contenitore.