Da Palazzo Moroni 600mila euro per le chiese e i luoghi di culto padovani

Arrivano 600 mila euro per le parrocchie padovane. Come anticipato dal Mattino di Padova, i fondi arrivano da una quota dei proventi per le opere di urbanizzazione, da dedicare agli interventi relativi alle chiese e gli altri edifici religiosi. Nella categoria sono compresi sia le strutture per il culto che quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro.

Le parrocchie

Sono 13 in tutto le parrocchie e i centri di culto che hanno ottenuto i fondi dopo il via libera del consiglio comunale, per un totale di 634 mila euro. Quasi la metà sono andati a Salboro, alla parrocchia Santa Maria Assunta. Verranno versati, infatti, 254 mila euro per il primo stralcio dei lavori di restauro dell’antica chiesa, con opere che riguardano la copertura, il controsoffitto, il sottotetto e altre opere complementari in un immobile attualmente vincolato. Quasi 116 mila euro invece andranno alla Beata Vergine Immacolata di via Belzoni. In questo caso il progetto riguarda un nuovo impianto di riscaldamento radiante a pavimento tramite pedane termiche. Settantamila euro invece alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù, che verranno utilizzati per il terzo di quattro stralci d’opera di ristrutturazione. Altri 56mila euro poi alla Sacra Famiglia, che saranno destinati al restauro dei dipinti murali localizzati sulla cappella sinistra dell'altare e dell'abside. C'è anche Santa Giustina tra gli edifici di culto che hanno ottenuto i fondi dal Comune. Alla basilica che affaccia su Prato della Valle andranno oltre 53 mila euro per la sostituzione dell’attuale caldaia, la manutenzione ordinaria, la sostituzione delle vetrate e le opere che saranno a servizio del centro Giovanile. Poi ci sono altri interventi minori, finanziati dai 40 ai 5 mila euro.